La trufa soriana vive un gran momento… y estas curiosidades explican por qué enamora cada invierno

La trufa vuelve a colocarse en el centro del calendario gastronómico después de que los truficultores sorianos hayan anticipado una campaña abundante y de gran calidad, impulsada por las lluvias de primavera y por el riego de las explotaciones más modernas. Ese buen arranque invita a mirar más de cerca a este hongo subterráneo que ha convertido a Soria en referencia internacional y que guarda secretos que todavía sorprenden incluso a los que la consumen cada año.

Un diamante que nace bajo encina y silencio

La trufa crece a varios centímetros bajo tierra, asociada a raíces de encinas y quejigos en un ecosistema extremadamente frágil. Su desarrollo depende de una perfecta combinación de humedad, temperatura y simbiosis vegetal. Por eso campañas como la de este año, donde las lluvias primaverales fueron generosas, cambian por completo la calidad aromática del producto. En Soria, los perros truferos detectan su madurez por el perfume, mucho antes de que el ojo humano pueda imaginar que allí abajo hay un manjar.

Un aroma que no existe en ningún otro alimento

Su fragancia característica procede de más de 80 compuestos volátiles que actúan como señales químicas naturales para animales del bosque. Ese cocktail aromático es tan único que los cocineros lo usan más como perfume culinario que como ingrediente tradicional. Lo mágico es que su olor interactúa con grasas, huevos o patatas y se multiplica, algo que explica el éxito de platos locales sencillos donde la trufa solo necesita un calor suave para desplegarse.

Un mercado que cambia cada semana

En Soria los precios se ajustan continuamente según madurez, tamaño y oferta europea. La lonja de Abejar, que acaba de iniciar temporada con doble jornada semanal, permite que productores jóvenes puedan vender a canales profesionales sin volatilidad extrema. Es un mercado tan vivo que un mismo lote puede valorarse de forma muy distinta según el nivel aromático o la fecha de extracción, motivo por el que muchos truficultores adelantan la recogida para evitar plagas como el temido leiodes.

Un cultivo que transforma pueblos enteros

La trufa ha dinamizado zonas como Pinar Grande, Abejar, Cabrejas o Medinaceli, donde mercados, ferias y rutas truferas generan actividad todo el invierno. Las nuevas plantaciones, cada vez más profesionalizadas y regadas, anticipan un crecimiento continuado para los próximos años. Es un producto que exige paciencia, inversión y una lectura muy fina del terreno, pero que devuelve a la tierra un valor que va más allá de la gastronomía: identidad, economía y paisaje.