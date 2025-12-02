El cantautor Amancio Prada descubre en la Audiencia sus 50 años de libertad

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Subdelegación del Gobierno en Soria trajo este lunes el esperado concierto del leonés Amancio Prada en el Palacio de la Audiencia, con su recital ‘Libremente, 50 años en escena’, con Cafuné como telonero, que se enmarca en la conmemoración estatal ‘50 Años de España en Libertad’, con entrada libre.

La gala tuvo lugar con el impulso del Comisionado del Gobierno para la Conmemoración de los 50 Años de España en Libertad, y con la colaboración del Ayuntamiento de Soria. La actividad se enmarcaba en este programa conmemorativo, que «refuerza el vínculo entre cultura, memoria democrática y participación ciudadana».

Amancio Prada, que regresó a España en 1975 tras vivir en París, es uno de los cantautores más reconocidos de la cultura española, ofreció en el auditorio un recorrido por más de medio siglo de trayectoria artística. Solo con guitarra, zanfona y su voz, el artista interpretó un repertorio que enlaza la canción de autor con la poesía y los valores humanistas. Sobre el escenario aparecieron textos de Rosalía de Castro, Federico García Lorca, Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado, Jorge Manrique, San Juan de la Cruz, Carmen Martín Gaite y composiciones propias, en un diálogo entre música, literatura y memoria.

La conmemoración ‘50 Años de España en Libertad’ recuerda el avance que el periodo democrático ha supuesto para la sociedad española tras el final de la dictadura. El programa busca acercar a la ciudadanía, y especialmente a las generaciones más jóvenes, «el valor de los derechos y libertades, la igualdad ante la ley y la convivencia en diversidad», explica la Subdelegación. En Soria, esta agenda se despliega con iniciativas que abarcan la memoria democrática, las artes escénicas, la reflexión cultural y las actividades participativas.

La comisionada del Gobierno para la celebración de los 50 años de España en Libertad, Carmina Gustrán Loscos, subrayó el sentido cívico de propuestas como la de este lunes. Tal y como recuerda, «la democracia se ejerce y se defiende cada día» y «celebrar medio siglo de libertad es también celebrar la pluralidad que nos define como país». Gustrán destacó que conciertos como el de Amancio Prada permiten «reconocer la aportación de la creación artística a la construcción de una cultura democrática compartida».

El objetivo, en fin, es convertir la música y la palabra en «un espacio de encuentro para agradecer el camino recorrido en estos 50 años de democracia y reforzar el compromiso colectivo con los valores constitucionales y las libertades que hoy ampara la Constitución».

La carrera profesional de Prada ha estado jalonada de premios como la Medalla IV Centenario de San Juan de la Cruz 1991, Medalla Castelao de la Junta de Galicia, el Premio Castilla y León de las Artes 2005, Gran Premio del repertorio Sacem 2008, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2010, Premio Tenco 2010, Premio da Cultura Galega 2019, VII Premio de Cultura Universidad de Sevilla 2020.

La velada comenzó con la propuesta del dúo soriano Cafuné (voz de Paula Martínez y guitarra de Elena de Nicolás), habitual en la programación cultural provincial.