Comercio
Estos son los horarios de los supermercados para este puente de diciembre en Soria
Heraldo-Diario de Soria te ofrece las aperturas de las superficies comerciales para una mejor planificación
Las cadenas de supermercados también se ven afectadas estos días por los días festivos que invaden nuestro calendario de diciembre. De hecho, este puente de la Constitución y la Inmaculada son muchas las que disminuirán las horas de apertura y cerrarán alguno de los dos festivos, que este año caen en sábado y lunes, de modo que conviene planear con tiempo los menús y el momento de hacer la compra. Aquí te mostramos los horarios de algunas de las superficies comerciales de Soria para ayudar en la organización.
1.- Supermercados Día abren este sábado 6 de diciembre en su habitual horario festivo con motivo de la celebración del día de la Constitución, de 9.30 a 14.30 horas. Domingo y lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, permanecerán cerrados.
2.- Alcampo del Centro Comercial Camaretas ofrecerá servicio tanto el sábado como el lunes de 9.00 a 21.30 horas, del mismo modo que MiAlcampo de la plaza Bernardo Robles lo hará de 7.00 a 1.00 horas, en su horario habitual. Sin embargo, los supermercados Alcampo de López Yanguas y Duques de Soria abrirán de 9.00 a 14.30 horas el sábado, y estarán cerrados el lunes.
3.- Hipermercados E.Leclerc mantiene su horario de lunes a sábado de 9.30 a 21.30 horas para el día de la Constitución, mientras que cerrará para la festividad de la Inmaculada. Domingo también cerrado. Las tiendas express de Enrique García Carrilero y de Mariano Vicén estarán abiertas el sábado 6 de diciembre de 9.00 a 14.30 horas.
4.- Mercadona también tendrá abiertos sus dos establecimientos comerciales de Soria (uno en Eduardo Saavedra y otro en José Luis Palomar) este sábado de 9.00 a 21.30 horas.
5.- Y Lupa, en la plaza Mariano Granados, permanecerá abierto este sábado de 9.00 a 15.00 horas, pero cerrará el domingo y el lunes 8 de diciembre.