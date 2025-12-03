Estos son los horarios de los supermercados para este puente de diciembre en Soria

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Las cadenas de supermercados también se ven afectadas estos días por los días festivos que invaden nuestro calendario de diciembre. De hecho, este puente de la Constitución y la Inmaculada son muchas las que disminuirán las horas de apertura y cerrarán alguno de los dos festivos, que este año caen en sábado y lunes, de modo que conviene planear con tiempo los menús y el momento de hacer la compra. Aquí te mostramos los horarios de algunas de las superficies comerciales de Soria para ayudar en la organización.

1.- Supermercados Día abren este sábado 6 de diciembre en su habitual horario festivo con motivo de la celebración del día de la Constitución, de 9.30 a 14.30 horas. Domingo y lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, permanecerán cerrados.

2.- Alcampo del Centro Comercial Camaretas ofrecerá servicio tanto el sábado como el lunes de 9.00 a 21.30 horas, del mismo modo que MiAlcampo de la plaza Bernardo Robles lo hará de 7.00 a 1.00 horas, en su horario habitual. Sin embargo, los supermercados Alcampo de López Yanguas y Duques de Soria abrirán de 9.00 a 14.30 horas el sábado, y estarán cerrados el lunes.

3.- Hipermercados E.Leclerc mantiene su horario de lunes a sábado de 9.30 a 21.30 horas para el día de la Constitución, mientras que cerrará para la festividad de la Inmaculada. Domingo también cerrado. Las tiendas express de Enrique García Carrilero y de Mariano Vicén estarán abiertas el sábado 6 de diciembre de 9.00 a 14.30 horas.

4.- Mercadona también tendrá abiertos sus dos establecimientos comerciales de Soria (uno en Eduardo Saavedra y otro en José Luis Palomar) este sábado de 9.00 a 21.30 horas.

5.- Y Lupa, en la plaza Mariano Granados, permanecerá abierto este sábado de 9.00 a 15.00 horas, pero cerrará el domingo y el lunes 8 de diciembre.