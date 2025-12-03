Los consejos imprescindibles para disfrutar de la nieve este puente de diciembre sin sustos ni sorpresas

Publicado por Iker Murillo Creado: Actualizado:

Los consejos para esquiar en el puente de diciembre se vuelven fundamentales cada año: primeras nevadas, estaciones recién abiertas y mucha gente con ganas de estrenar la temporada. Quienes suben desde Soria hacia Valdezcaray, Formigal o Alto Campoo se encuentran con condiciones cambiantes y un flujo alto de visitantes, y por eso conviene tener claras unas pautas que hacen el viaje más seguro, más cómodo y, sobre todo, más disfrutable.

Empieza despacio

El primer día de esquí no es el momento de demostrar nada. Tras meses sin poner tablas, el cuerpo necesita un calentamiento real: movilidad de piernas, lumbares y hombros, más cinco minutos de caminata rápida antes de calzarse las botas. Muchos esquiadores llegan confiados y terminan el día con sobrecargas, tirones o caídas por fatiga acumulada. Empezar por pistas verdes o azules, recordar la postura base y recuperar sensaciones permite que el resto del puente sea de disfrute, no de lesiones.

Abrígate por capas

Las estaciones del norte son traicioneras en el puente: mañanas frías, mediodías más suaves y tardes que vuelven a bajar en picado. La clave es vestir en capas: térmica interior, fleece o polar y una chaqueta impermeable que corte el viento. En zonas como Valdezcaray, donde el viento puede cambiar en minutos, esta estructura evita pasar frío sin acabar sudando. Un buen buff, guantes impermeables y gafas con lente de luz variable completan el kit básico del puente.

Mantén esquís y tablas en buen estado

Las primeras semanas de temporada suelen combinar nieve natural, zonas duras y tramos helados. Un afilado de cantos y una cera adecuada convierten una bajada complicada en una jornada segura. Los talleres de Soria, Logroño o Jaca suelen llenarse estos días, por lo que es recomendable revisar el material antes del puente. Un mal canto en una placa de hielo es una caída garantizada.

Planifica aparcamiento

El puente es uno de los momentos con más afluencia. En Valdezcaray los aparcamientos se llenan pronto; en Formigal los accesos desde el Portalet pueden ralentizarse; en Alto Campoo el viento marca la disponibilidad de remontes. Organizar la llegada para las primeras horas de luz evita colas largas en taquillas y remontes, y permite esquiar un par de horas en pistas casi vacías antes del pico de visitantes. Muchos esquiadores locales recomiendan llevar la entrada comprada online para acelerar el acceso.