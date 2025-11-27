Las pistas a las que escapar desde Soria este fin de semana para estrenar la nieve

Publicado por Iker Murillo Creado: Actualizado:

Las pistas más recomendables para un fin de semana desde Soria se encuentran en el Pirineo aragonés y catalán, con dominios que combinan nieve asegurada, servicios completos y tiempos de viaje asumibles. Formigal-Panticosa, Astún-Candanchú y Baqueira Beret son las tres opciones que más encajan para una escapada corta, gracias a su variedad de niveles, sus buenos accesos y la capacidad de disfrutar dos días de esquí sin necesidad de un viaje largo.

Formigal-Panticosa: la opción más equilibrada



El dominio aragonés ofrece más de 140 kilómetros esquiables repartidos en varios valles, lo que permite alternar pistas amplias, zonas de debutantes y áreas más exigentes. Desde Soria, el trayecto ronda las 3 horas y 45 minutos por carretera, lo que facilita llegar el viernes por la tarde y empezar a esquiar el sábado a primera hora.

Su infraestructura, con alquiler de material, escuelas, restaurantes y alojamientos cercanos, convierte a Formigal-Panticosa en la propuesta más versátil para grupos, familias o esquiadores que buscan aprovechar al máximo un fin de semana.

Astún-Candanchú: clásica y muy accesible



Las dos estaciones del valle del Aragón funcionan como un tándem que permite disfrutar de dos ambientes en un mismo viaje. Cuentan con zonas amplias para niveles medios y buenos descensos para quienes buscan algo más de exigencia, además de una meteorología favorable en pleno invierno.

El trayecto desde Soria es similar al de Formigal, con unas cuatro horas por carretera. Su cercanía a Jaca permite completar el plan con gastronomía y alojamiento variado, lo que convierte la escapada en una experiencia muy completa sin alargar demasiado los desplazamientos.

Baqueira Beret: para quienes buscan un plus



Aunque algo más lejana (en torno a cinco horas desde Soria) Baqueira Beret sigue siendo una de las grandes alternativas para quienes desean un fin de semana de nieve de alto nivel. Su dominio extenso, la calidad de la nieve y la variedad de sectores permiten disfrutar del esquí con una sensación más alpina.

El Valle de Arán ofrece además una propuesta gastronómica potente y pueblos que invitan a alargar la estancia, lo que hace que, pese a la mayor distancia, siga siendo una opción muy atractiva para un viaje de dos días bien aprovechados.

La Molina-Masella: nieve temprana y mucha variedad

El conjunto alpino de La Molina y Masella es uno de los primeros en abrir cada temporada gracias a su potente sistema de innivación y a su orientación favorable, lo que lo convierte en una alternativa sólida para quienes desean asegurar nieve incluso a inicios del invierno.

Desde Soria el trayecto ronda las cinco horas, pero la amplitud del dominio, con pistas para todos los niveles y un ambiente muy familiar, hace que el viaje merezca la pena para una escapada de dos días. Los servicios a pie de pista y la conexión entre ambos sectores permiten cambiar de zona con facilidad y disfrutar de una experiencia muy completa durante todo el fin de semana.