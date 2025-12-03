El Gobierno financia con más de 80.000 euros la transformación digital del CIFP Pico Frentes de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

La Plataforma de Contratación del Sector Público publicó este miércoles la adjudicación del contrato para el suministro de equipamiento destinado al Centro Integrado de Formación Profesional Pico Frentes de Soria, en el marco del Componente 20 'Plan Estratégico de Impulso de la Formación Profesional' del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado con fondos Next Generation EU.

La financiación procede íntegramente de los fondos transferidos por el Gobierno de España, que impulsa así la modernización de la Formación Profesional y su transformación digital en la provincia, informa Ical.

El contrato, con un importe de 80.851 euros, permitirá dotar al CIFP Pico Frentes de mobiliario específico para aulas ATECA, equipamiento informático avanzado y una máquina de corte láser, que situarán al centro en la vanguardia de la formación en tecnología aplicada.

La actuación se enmarca en la Inversión ‘Transformación digital de la FP’ y en el Proyecto P02 ‘Conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada’, cuyo objetivo es crear espacios punteros que acerquen el entorno educativo al tejido productivo y a las demandas de la industria 4.0.

El contrato se ha dividido en cuatro lotes y el plazo de ejecución es de un mes, con fecha límite de instalación fijada antes del 31 de diciembre de 2025, de manera que el nuevo equipamiento pueda estar operativo en este curso 2025/2026.

La Subdelegación del Gobierno en Soria destacó que esta inversión es un ejemplo concreto de cómo el PRTR y los fondos Next Generation EU se traducen en mejoras tangibles en los centros educativos de la provincia. La financiación estatal permite dotar al CIFP Pico Frentes de estos recursos.

El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, subrayó que “la Formación Profesional es una palanca clave para el empleo juvenil y la reindustrialización de la provincia. Estas aulas ATECA acercan al alumnado a la realidad de las empresas y refuerzan la conexión entre educación, innovación y empleo de calidad”.

Las aulas ATECA son espacios versátiles de alta tecnología donde el alumnado trabaja competencias digitales avanzadas: diseño 3D, fabricación digital, programación, trabajo colaborativo en red, simulación de procesos industriales y manejo de maquinaria de precisión, entre otros ámbitos. De esta forma, se incrementa la empleabilidad del alumnado y se da respuesta a las necesidades de las empresas sorianas y del conjunto de Castilla y León.