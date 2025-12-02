Carriedo avanza que empresas alemanas se interesan en Castilla y León para invertir 350 millones y crear 1.100 empleos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Valladolid Creado: Actualizado:

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha avanzado este martes que varias empresas alemanas han mostrado "un verdadero interés" por invertir en la Comunidad, con proyectos que podrían alcanzar un importe total de 350 millones de euros y generar en torno a 1.100 puestos de trabajo.

Fernández Carriedo, que se encuentra en Alemania dentro de una misión comercial donde mantiene contactos empresariales, ha explicado que algunas de las compañías interesadas ya habían mantenido reuniones previas en la Comunidad y que ahora se busca "establecer nuevas fuentes de colaboración", informa Europa Press.

El consejero ha destacado que estas inversiones reforzarían el compromiso de las empresas con la innovación y se concentrarían en sectores estratégicos para Castilla y León, como el de la automoción y los componentes, la biotecnología y la defensa.

"Creemos que en los próximos meses este trabajo conjunto puede traducirse en proyectos concretos que generen empleo y fortalezcan la competitividad de nuestra tierra", ha señalado Fernández Carriedo.

El consejero ha situado a Castilla y León como "socio estratégico" y "destino de inversión" para las empresas alemanas y fondos de inversión con los que se ha reunido en el marco de su visita a Munich.

Fernández Carriedo ha hecho una exposición ante diferentes empresas, tras lo que ha mantenido encuentros bilaterales con estas y asociaciones para explorar proyectos concretos, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, a lo largo de la jornada ha llevado a cabo encuentros específicos con las empresas alemanas Wacker, Rheinmetall, Kiecker y Quantum para la captación de inversiones y proyectos empresariales en la Comunidad.

Esta iniciativa se enmarca en el refuerzo a la captación de inversiones internacionales, que está incluido en el Marco de Actuaciones para el impulso a la Internacionalización, aprobado el pasado mes abril por la Junta, para hacer frente a las medidas proteccionistas en el mercado internacional y que refuerza el V Plan de Internacionalización 2022-2027.

Inversiones de Alemania en Castilla y León

En este contexto, el Ejecutivo autonómico ha recordado que Alemania ha realizado inversiones en la Comunidad por valor de 200 millones de euros en el periodo comprendido entre 2020 y 2025, especialmente dirigidas a equipamientos de suministro de energía eléctrica, en actividades profesionales científicas y de tecnología, en el área específica de la avicultura, en maquinaria para mantenimiento y reparación de vehículos a motor, en la fabricación de productos metálicos, y en servicios especializados de ingeniería.

En concreto, el área de internacionalización del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICECyL) mantiene 1.017 proyectos activos interesados en invertir en Castilla y León, de los cuales 215 están en distintas fases de ejecución. De estos, Alemania mantiene intereses empresariales en la Comunidad a través de 39 proyectos activos.

Así, la Junta ha recordado que Alemania ocupa una posición destacada en la economía mundial ya que es la primera economía de la Unión Europea y tercera del mundo por volumen de PIB, y, con casi 85 millones de habitantes, es el sexto cliente de Castilla y León.