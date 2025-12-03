La Guardia Civil detiene a un conductor con nueve kilos de cogollos de marihuana delatado por el olor

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El olfato policial en su sentido más literal. La Guardia Civil de Soria detuvo a un conductor tras pararlo en un control rutinario, detectar un fuerte olor a marihuana y encontrar nueve kilos de cogollos de la citada planta en el coche. El valor, según cómo se comercializase, podría llegar a los 60.000 euros.

La Guardia Civil de Soria detuvo a un varón que circulaba por la autovía A-2 transportando aproximadamente nueve kilogramos de "sumidades floridas" de cannabis sativa (cogollos de marihuana) ocultos en el interior de su vehículo.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 12.15 horas del 28 de noviembre de 2025, cuando componentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Soria (USECIC) se encontraban realizando un control preventivo de seguridad ciudadana en la autovía A-2 dentro de la demarcación provincial de Soria.

Los agentes, dentro de los cometidos del control que se encontraban realizando, dieron el alto a un vehículo. Tras la identificación de su conductor, se percataron de un fuerte olor a marihuana procedente del interior del mismo.

En el asiento trasero se localizaron ocultas, dos bolsas de basura de gran tamaño, conteniendo en su interior dos bolsas transparentes de aproximadamente 4,5 kilos cada una, con cierre de presión tipo “ziplock”, repletas de una sustancia florida de color verde que, por su aspecto y olor característico, se trataba de marihuana. Dicha sustancia se encontraba en cogollos.

El conductor fue detenido por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Las diligencias instruidas, en unión del detenido, fueron entregadas en el Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción número 1 de Almazán (Soria).

La valoración de la sustancia intervenida, podría oscilar entre 16.900 y 60.000 euros en el mercado ilícito, dependiendo de su método de venta.

La Guardia Civil refuerza su compromiso con la protección de la ciudadanía mediante la realización de controles preventivos en todo el territorio nacional, una herramienta esencial para garantizar la seguridad, prevenir delitos y mejorar la respuesta ante situaciones de riesgo.

Estos dispositivos, que se llevan a cabo de manera periódica y planificada, permiten incrementar la vigilancia, detectar conductas irregulares y actuar de forma anticipada antes de que se produzcan incidentes más graves. Gracias a ellos, se logra mantener un entorno seguro tanto en vías de comunicación como en zonas urbanas y rurales. Además, estas actuaciones contribuyen a elevar la sensación de seguridad entre la población y a disuadir comportamientos delictivos.

La Guardia Civil recuerda que estos controles se realizan siempre bajo criterios de proporcionalidad y respeto a los derechos de los ciudadanos, y que su objetivo principal es proteger a las personas, prevenir infracciones y garantizar el bienestar común.

Desde la Guardia Civil se quiere destacar la importancia de la colaboración ciudadana que contribuye en gran medida a la detección de todo tipo de actividades ilícitas y a la identificación de sus autores, contribuyendo a la mejora de la seguridad en las zonas rurales, recordando que se encuentra a disposición de los ciudadanos la aplicación gratuita AlertCops y el teléfono 062 de atención permanente.