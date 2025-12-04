La ruta de cascadas más sorprendente a menos de una hora de Soria para disfrutar este puente de diciembre

Publicado por Iker Murillo Creado: Actualizado:

La ruta de las Cascadas de Covaleda, una de las joyas menos conocidas de la comarca de Pinares, se ha convertido en el plan perfecto para quienes viven en Soria y buscan naturaleza vibrante sin largos desplazamientos. El recorrido ofrece pozas cristalinas, pequeños saltos de agua y un bosque que cambia completamente de aspecto cuando llegan las primeras heladas del puente de diciembre, creando un paisaje cercano, accesible y sorprendentemente salvaje.

Un sendero cómodo

El itinerario parte de Covaleda y asciende suavemente siguiendo el sonido del agua. El Duero, recién nacido en Urbión, atraviesa esta zona formando rápidos, cascadas pequeñas y remansos donde el aire huele a pino y humedad. El sendero discurre entre pasarelas de madera, puentes rústicos y tramos de ribera que permiten avanzar sin dificultad, incluso para familias con niños acostumbrados a caminar.

En diciembre, el caudal suele ser moderado y las primeras placas de hielo en rocas y troncos añaden un toque de invierno que no exige cadenas ni equipamiento especial, pero sí invita a caminar despacio y disfrutando del ambiente.

Cascadas escondidas

Aunque no son cascadas gigantes, la magia está en su sucesión: saltos breves, escalonados y muy fotogénicos que se abren paso entre pinos centenarios. El agua cae en terrazas naturales, creando cortinas finas que, con el frío, pueden formar pequeños velos de hielo.

Es una ruta donde el paisaje cambia a cada giro: sombras profundas, claros luminosos y paredes de roca que acompañan al río. Muchos senderistas destacan que estas cascadas ofrecen más sensación de “bosque secreto” que espectáculos masificados, y que su belleza radica en la naturalidad del entorno.

Un entorno perfecto

Quienes hacen la ruta suelen completar la escapada con una visita a los senderos de la zona de La Dehesa, un almuerzo en Covaleda o un desvío a Duruelo o Vinuesa para cerrar el día entre pueblos serranos.

Si el puente llega con temperaturas más bajas, no es raro ver pequeñas formaciones de hielo en ramas y bordes del agua, lo que convierte el camino en un recorrido casi invernal sin perder seguridad ni accesibilidad. Y si nieva en la sierra, la experiencia adquiere un tono casi alpino, siempre dentro de un radio muy cómodo desde Soria.

Una opción cercana

La ruta de las cascadas es breve, circular y agradecida: se recorre en un par de horas sin prisa, ofrece rincones para relajarse escuchando el agua y permite volver a Soria con tiempo de sobra.

Por eso se ha vuelto uno de los planes estrella del puente de diciembre: combina paisaje, silencio, agua en movimiento y la sensación de pasar un día completo en plena naturaleza sin apenas logística.