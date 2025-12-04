La laguna glacial más misteriosa de Castilla y León está en Soria y esconde leyendas oscuras y una ruta que todos quieren hacer

La Laguna Negra, desde el aire: un espejo glaciar oculto entre montañas, rocas y bosque espeso en el corazón del parque natural sorianoGetty Images

La Laguna Negra de Soria, en la Sierra de Urbión, no es una laguna cualquiera. Situada en la provincia de Soria y envuelta en bosques centenarios, riscos graníticos y un pasado cargado de historias, su sola mención despierta fascinación. Este lago glacial, hoy corazón del Parque Natural de la Laguna Negra y los Circos Glaciares de Urbión, es mucho más que un destino, es una experiencia que combina naturaleza salvaje, leyenda y aventura. Su nombre ya advierte del aire enigmático que acompaña a sus aguas, especialmente cuando la luz cae y los reflejos bosque‑roca tiñen su superficie de tonos oscuros.

Laguna Negra de Urbión: origen glaciar y naturaleza sobrecogedora

La Laguna Negra se formó gracias a la acción del hielo hace miles de años. Los glaciares moldearon los circos y dejaron cuencas que hoy se llenan de agua, dando lugar a lagunas como esta.

Situada aproximadamente a 1.750–1.800 metros de altitud, en el corazón del Parque Natural de Urbión, su geografía pertenece a un entorno de alta montaña con bosques de pinos, hayas, pastizales alpinos y formaciones rocosas que conservan huellas de procesos geológicos del Cuaternario.

Este paisaje constituye un escenario ideal para quien busca naturaleza auténtica, aire puro y panorámicas que sacuden. Desde allí incluso arranca la cumbre del Pico Urbión (2.228 m), donde nace el río Duero, sumando un valor añadido para los amantes del monte.

La laguna está rodeada de pinares, hayedos y riscos graníticos, un entorno que acoge una biodiversidad notable: fauna de montaña (ciervos, corzos, jabalíes, zorros, reptiles, aves rapaces) y una flora que alterna bosques densos con zonas más alpinas.

Mitos, leyendas y literatura: cuando el agua se tiñe de misterio

Lo que distingue a la Laguna Negra no es solo su belleza natural, sino la atmósfera de misterio que la rodea. Durante siglos se contó que no tiene fondo: hay leyendas que afirmaban que sus aguas descendían infinidad de metros, que comunicaban con el mar a través de cuevas subterráneas, o incluso que al fondo vivía una criatura capaz de devorar a quien osara acercarse.

La leyenda más famosa y la que consolidó su fama más allá de Soria es 'Las Tierras de Alvargonzález', del poeta Antonio Machado. En ella se relata un crimen familiar, un parricidio: los hijos que matan a su padre, lo arrojan a la laguna atado a una piedra, y luego, cargados de remordimiento, son ellos quienes acaban hundiéndose en esas aguas.

Ese relato contribuyó a forjar la leyenda de la Laguna Negra como símbolo de misterio. Con el paso del tiempo, los relatos populares recogieron versiones aún más sombrías.

Y aunque la ciencia hoy aclara que su profundidad real no supera los 8–10 metros, la Laguna Negra sigue conservando su aura. Es esa mezcla de naturaleza virgen y relatos que estremecen la que atrae a tantos visitantes.

Ruta imprescindible: senderismo, paisajes y magia en Soria

Llegar a la Laguna Negra no es difícil. Partiendo desde la localidad de Vinuesa, la carretera SO‑830 se adentra en el valle del Revinuesa hasta acercarte al acceso. En verano, se puede llegar en vehículo hasta cierto punto; en temporada alta o con nieve, lo habitual es dejar el coche y hacer el tramo final a pie o en bus.

Conviene recordar que, durante el invierno, el acceso a la Laguna Negra puede cerrarse temporalmente debido a la acumulación de nieve y la formación de placas de hielo en la pista forestal. La altitud y su orientación en umbría hacen que este paraje, aunque bellísimo en temporada invernal, dependa de las condiciones meteorológicas para ser visitado con seguridad.

Una vez allí, puedes emprender varias rutas según tu energía y curiosidad. La más sencilla rodea la laguna y es ideal para quien busca disfrutar del paisaje sin complicaciones.

Para quienes prefieren aventura, hay rutas más comprometidas que conectan la Laguna Negra con otras lagunas del mismo entorno como la Laguna Helada y la Laguna Larga o incluso con el ascenso al Pico Urbión, desde donde se abren vistas espectaculares sobre el paisaje soriano.

Para los más apasionados de la naturaleza, de la historia o simplemente de las escapadas con encanto, la Laguna Negra representa una cita casi inevitable. Aun en invierno cuando la nieve cubre el entorno su poder hipnótico llama a quienes buscan paz, silencio, y un viaje hacia lo primordial.

En los últimos veranos, la Laguna Negra ha mostrado un tono verdoso inusual debido a un fenómeno conocido como eutrofización, provocado por el aumento de nutrientes en el agua y el ascenso de temperaturas. Este cambio, que también ha comenzado a afectar a la cercana Laguna de Urbión, pone en evidencia cómo incluso los enclaves más puros y remotos no están al margen del impacto climático y de la actividad humana.