La estación de nieve más pequeña de España está en un pueblo de Soria muy cerca de la Laguna Negra y es ideal para un día de turismo en familia

Es época de frío, nieve y para muchos (cada vez más) de esquí. Las estaciones patrias dan luz verde a la temporada y las familias organizan sus escapadas invernales. Y es aquí donde los pueblos de Soria siempre tienen algo que ofrecer. Bien su patrimonio cultural o/y natural, y probablemente también sus platos y tradiciones adaptadas a los grados bajo cero. En este caso Vinuesa además se posiciona en el mapa no solo por estar cerca de la Laguna Negra, sino también por coronar en el ranking de la estación de nieve más pequeña de España.

Esta estación de nieve se encuentra situada entre las sierras de Cebollera y Urbión y es la única que hay en la provincia de Soria. El lugar con encanto conocido también como punto de nieve Santa Inés y que resulta ideal para los amantes del deporte blanco y también para el esquí en familia.

Ni es Formigal-Panticosa, en el Pirineo Aragonés; ni Chamonix Mont Blanc, en Francia, pero la experiencia en la estación de esquí de Soria resulta más que ilusionante. Y es que el lugar es el adecuado para el disfrute de la nieve y el medio ambiente alejados de estaciones masificadas y además con todos los servicios al alcance de la mano en el mismo corazón de la montaña.

La estación soriana ofrece tres pistas que resultan muy adecuadas para iniciarse en el esquí o el snowboard, ya que cuenta con todos los servicios adecuados para los esquiadores amateurs. En el complejo del punto de nieve puede alquilarse todo el material necesario para la práctica de la actividad y cuenta además con escuela donde se ofrece la opción de poder contratar a un monitor para aprender, según el área de Turismo del Ayuntamiento de Vinuesa.

Hay una pista para esquí alpino, otra para trineos y una tercera de esquí de fondo. La práctica del esquí de fondo y la de andar con raquetas y trineos por la nieve aseguran una jornada para gozar plenamente en la estación de nieve de Santa Inés, a una cota de 1.850 metros.

La estación de nieve tiene casi dos kilómetros esquiables, acondicionados con un telesquí que da acceso a la pista principal, en un lugar que ofrece rincones naturales que permiten adentrarte en la montaña. Para llegar al punto de nieve desde Vinuesa hay que coger la carretera SO-830, que conduce a Montenegro de Cameros. El estacionamiento, casi a pie de pista, es gratuito.

Entre los alicientes de esta mini estación son las excursiones con raquetas de nieve, para lo que es posible contratar a un guía conocedor de la zona. Las rutas desde allí serpentean a través de senderos que conducen a puntos espectaculares, como la Laguna Verde, el Pico de Urbión o el Pico Buey. Esta actividad senderista también puede realizarse en verano, cuando el paisaje ofrece otro aspecto totalmente diferente, pero igualmente atractivo.

El restaurante que hay a pie de pistas permite coger fuerzas para seguir descubriendo este idílico enclave de montaña, en el comedor o en la zona de bar. Ya en el descanso, será difícil decidir si continuar esquiando o trazar otro plan para seguir haciendo turismo en Vinuesa o en la comarca de Pinares en Soria, donde la naturaleza se da la mano con el turismo cultural, deportivo y gastronómico.