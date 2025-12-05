Esta es la iluminación navideña de Soria

La prueba de luces llamó la atención de todo el que paseaba por las principales de SoriaMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Las luces de Navidad se encendieron en un ensayo característico propio del día previo a la gran inauguración de la decoración navideña. La prueba sirvió para demostrar que este año Soria brillará de manera excepcional durante estos días festivos.

Hoy a las 19.30 horas en Mariano Granados se vivirá la magia, con la presencia de la Banda de Música y un karaoke gigante para que el público ponga la voz a los villancicos. Un día especial para comenzar por todo lo alto estas fiestas tan especiales.