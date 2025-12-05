Sanidad inyecta más de 70 millones de euros en el Área de Salud de Soria desde 2022

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha invertido 70 millones de euros en el Área de Salud de Soria desde el comienzo de la legislatura en 2022. Así lo destacó este jueves el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, durante su visita a San Leonardo para presentar el proyecto del nuevo centro de salud de la localidad pinariega que cuenta con una inversión superior a cinco millones de euros y que será un 60% más grande que el actual.

En su repaso a las inversiones en materia sanitaria, Vázquez hizo hincapié en las obras que ya se han acabado o que se están llevando a cabo en diferentes centros de salud de la geografía provincial. Unas actuaciones que van a suponer «una notable mejora de las condiciones en las que se presta la asistencia sanitaria para los sorianos», indicó.

En este sentido, el titular de Sanidad subrayó «la ampliación y reforma del punto de atención continuada del centro de salud Soria Sur La Milagrosa, en la capital, con un inversión de un millón de euros». Además, «vamos a contar con tres nuevos centros de salud con una inversión cercana a los 21 millones de euros» a los que hay que sumar el de San Leonardo.

En concreto, Vázquez recordó «las obras del centro de salud de El Burgo de Osma, que ya se están ejecutando, con un montante superior a los 6,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 20 meses». En la capital, continuó, «ya se han iniciado las obras del centro de salud de Soria Norte con una inversión superior a los 10 millones de euros y 22 meses de plazo y, además de San Leonardo, vamos a ampliar y reformar el centro de salud de Almazán con una inversión prevista de más de 5 millones de euros y donde ya se han llevado a cabo reformas para sustituir la carpintería exterior». En este caso, avanzó el consejero que «en las próximas semanas llevaremos a cabo la licitación del proyecto de ejecución».

En Atención Primaria, Vázquez también se refirió a las obras «de mejora de eficiencia energética en Arcos de Jalón, Berlanga de Duero y Soria Rural con un importe superior a 484.000 euros» así como a otros cuatro centros de salud, entre los que nombró Ólvega y San Esteban de Gormaz, en los que también se van a llevar a cabo actuaciones en este sentido «que nos va a permitir contar con unos centros de salud que cumplen con la sostenibilidad energética».

Por último, Vázquez recordó la inversión de «casi 500.000 euros en la mejora de la capacidad diagnóstica de Atención Primaria en el Área de Salud de Soria con nuevos ecófragos y nuevos equipamientos para fisioterapia, equipos de control y monitorización de la presión arterial y otros equipos para el diagnóstico y tratamiento».

Respecto a la Atención Hospitalaria, «estamos a punto de concluir la fase dos y final del hospital Santa Bárbara con una inversión total en obra y equipamiento que supera en sus dos fases los 100 millones de euros». Esta actuación, aseveró el consejero titular de la cartera de Sanidad, «nos va a permitir disponer de un nuevo edificio en los que ya funcionan servicios como la nueva unidad de diálisis, los hospitales de día médico y oncohematológico que han visto superada su superficie en más de un 130%». Evidentemente, y respecto a las cifras, los 100 millones de euros destinados al hospital no se han invertido durante la legislatura actual que concluye en 2026.

En cuanto al Complejo Hospitalario Santa Bárbara, Vázquez destacó que «desde el pasado mes de julio ya es una realidad la Unidad Satélite de Radioterapia que ha venido a cubrir una importante necesidad de la población de Soria». Una unidad que «ha supuesto una inversión superior a los 9,5 millones y ha requerido un ejercicio de coordinación entre el servicio de Radioterapia y Radiofísica de Burgos y el Área de Salud de Soria para su puesta en marcha».

Alta tecnología

El consejero también puso el acento en «la apuesta realizada durante esta legislatura por la alta tecnología sanitaria para diagnóstico y tratamiento». Un capítulo en el que se han invertido «casi 15,5 millones de euros que nos han permitido contar, además de con el acelerador lineal y del TAC simulador espectral para la Unidad Satélite de Radioterapia, de una nueva resonancia magnética y de un nuevo TAC con una inversión de dos millones de euros».

En este punto, el responsable regional quiso poner el foco en que con el nuevo TAC se triplica la tasa registrada a nivel nacional en TAC por población ya que Soria cuenta con un TAC para 43.000 sorianos frente a la media nacional de un TAC para 128.000 personas». A nivel de resonancia magnética «se duplica el índice». Además, continuó, «también se ha dotado al hospital de un sistema de angiografía retinografía, de un sistema de integración de imágenes de oftalmología o un escáner digital para anatomía patológica».

Por último, y para cerrar el episodio de inversiones, Vázquez quiso «hacer una mención especial al sistema de cirugía robótica asistida que con una inversión superior a 1,5 millones permite que los sorianos puedan acceder en condiciones de igualdad, equidad y sin desplazamientos a una cirugía más precisa, mínimamente invasiva y con una mejor recuperación».

Licitación del centro de salud de San Leonardo: final de 2026

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, presentó este jueves las líneas básicas del proyecto del nuevo centro de salud de San Leonardo cuyas obras se licitarán «a finales del año 2026». Una infraestructura que será un 60% más grande que la actual y que supondrá una inversión cercana a los cinco millones de euros.

La actual parcela, de 1.800 metros se ha ampliado hasta los 2.200 metros, tal y como explicó el director general de Infraestructuras Sanitarias, Álvaro Muñoz. El Plan Funcional prevé 101 espacios asistenciales, distribuidos en 1.523 metros cuadrados útiles estimados, lo que supondrá un incremento sustancial en la calidad de la asistencia prestada a los más de 3.600 vecinos de San Leonardo y de las 22 localidades que pertenecen a esta zona básica de salud, así como una mejora en las condiciones para los trabajadores. La Gerencia Regional de Salud ha previsto una zona para consultas de 473 metros, con seis consultas de Medicina de Familia, seis de enfermería, una consulta de pediatría, una de enfermería pediátrica, una consulta polivalente, una sala de técnicas y curas y una de procedimientos técnicos, así como 15 salas de espera y una sala de lactancia.

La mesa del Mirón, antes de que acabe 2025

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, repitió este jueves, ante las preguntas de las medios de comunicación, que «antes del fin de este último trimestre de este año se va a convocar la mesa del hospital del Mirón. Cumplimos lo que prometemos». El titular de Sanidad no supo especificar más respecto a las fechas, aunque son pocas las posibilidades por delante a 20 días de terminar el año, pero, explicó, «la que tiene que encargarlo es la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, y el gerente y supongo que estarán trabajando en ello junto al alcalde de Soria, que es el que está en la mesa, para convocarla». Y fue más allá, «que no haya ninguna duda, pongo mi compromiso, que se va a celebrar la mesa antes del fin de este trimestre».

Respondía así a las exigencias del PSOE de que cumpliera con el compromiso de convocar la mesa del Mirón, ya que este jueves, el parlamentario socialista Luis Rey le reclamaba que se valore ya cuál va a ser el uso final, ante nuevos rumores de cierre.