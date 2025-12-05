El Club de Gourmets dicta sentencia: el mejor restaurante de España en 2025 es de Soria

Elena Lucas, primera Estrella Michelin en la provincia de Soria desde La Lobita de Navaleno que suma ya una década renovando la distinción.MARIO TEJEDOR

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Suma y sigue. El restaurante La Lobita de Navaleno (Soria) agranda su aura con un nuevo premio. El Club de Gourmets ha dictado sentencia. El establecimiento con Elena Lucas a los fogones y Diego Muñoz en sala y bodega es el mejor restaurante de España en 2025. El galardón se entregará en el Salón Gourmets de Madrid, del 13 al 16 de abril de 2026, según apuntó la organización.

Este reconocimiento se suma a una larga lista que en los últimos meses se ha engrosado con la renovación de su Estrella Michelin, los dos Soles Repsol o la reciente concesión del Premio La Posada de El Mundo Castilla y León, y que ya contaba con reconocimientos a Elena como Mejor Chef de Castilla y León o a Diego como Mejor Sumiller de la Comunidad.

A través de sus redes sociales, La Lobita de Navaleno agradece "otro pequeño sueño… Nunca nos hubiéramos imaginado que nos podían dar este reconocimiento".

Haciendo gala de la vinculación con la tierra de la que hace gala, "que un restaurante de un pequeño pueblo, de una pequeña provincia, con una densidad mínima de población (como ya sabéis), podría ser votado por los lectores de la prestigiosa revista del Grupo Gourmets, es todo un honor y una sorpresa maravillosa. Esto demuestra que en un pequeño pueblo se puede, si se quiere, eso si, con mucho trabajo y dedicación".

El restaurante La Lobita de Navaleno se codeará al recibir el premio al mejor restaurante de España con Iván Cerdeño (mejor chef, dos Estrellas Michelin en Toledo); Javier Gil (mejor jefe de sala, una Estrella Michelin en Madrid); María José Huertas y Valerio Carrera (mejores sumilleres ex aequo, sumando tres Estrellas Michelin); La Chinata y la centenaria Casa Montal de Zaragoza (mejores tiendas gastronómicas, compartido) y el hotel donostiarra Akelarre y el hotel conquense Atrio (mejores hoteles, también ex aequo).

Un nuevo impulso a un establecimiento guiado ya por la tercera generación y que en Navaleno, un pequeño pueblo de Soria, ha elevado la gastronomía local al Olimpo. La Lobita de Navaleno completa otro año de ensueño.