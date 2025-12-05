Así se podrá acceder a la Laguna Negra de Soria para este puente de diciembre

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El puente de diciembre atrae numeroso turismo a Soria y la Laguna Negra es uno de los enclaves imprescindibles para muchos de los visitantes. No obstante, para prevenir problemas de tráfico e incluso de seguridad se han adoptado varias medidas para estos días. El aparcamiento superior se cierra, se retoma el servicio de autobús para subir y se señalizará la posible presencia de hielo y nieve para que se suba con ropa y calzados adecuados, entre otras cuestiones.

Ante la previsión de una elevada afluencia de visitantes al espacio natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión durante el puente de las festividades de la Constitución y la Inmaculada, la Administración del parque natural pondrá en marcha el habitual sistema de regulación y control de vehículos a motor. Incluye la puesta en funcionamiento de un servicio de transporte público desde el aparcamiento del Paso de la Serrá hasta el aparcamiento de la Laguna Negra. Tiene como objeto evitar situaciones de saturación de aparcamientos, estacionamientos incontrolados, colapso de pistas, embotellamientos, dificultades de tránsito, riesgos para la seguridad de las personas y los bienes y daños a los valores naturales del espacio natural.

En el paraje ‘Raso de las Pinadas’ se colocarán carteles informativos advirtiendo sobre la posible presencia de nieve y hielo y se recomienda extremar las precauciones y utilizar ropa y calzado adecuados. Asimismo, se recuerda que las condiciones de acceso pueden variar en función de la evolución meteorológica.

Sistema de regulación

Está prevista la puesta en marcha del Sistema de Regulación de Accesos e Información los días 6 y 7 de diciembre, en horario de 9.30 a 17.00 horas, y el lunes día 8, de 9.30 a 14.00 horas. El personal del espacio natural se encargará de su control y ordenación. A través de este sistema se establece un precio por aparcamiento de vehículos, destinándose los ingresos obtenidos al mantenimiento y conservación del espacio natural. El canon establecido para cada una de las categorías de vehículos es: motocicletas, dos euros; vehículos ligeros (turismos), cuatro euros; autocaravanas, seis euros; y autobuses, diez euros.

El personal encargado del punto de control extenderá un tique a cada vehículo y facilitará un folleto informativo del espacio natural. Este vale permitirá a su portador visitar la Casa del Parque de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión sin coste adicional, hasta un máximo de cinco personas por tique. Esta visita no tiene por qué hacerse ese mismo día, pues no se fija una caducidad en el tiempo.

Acceso y zonas de estacionamiento de vehículos particulares

El acceso a la Laguna se realizará a través de la pista de La Cabaña (o de evacuación) y el descenso por la pista tradicional, tal y como indica la señalización vertical instalada. El aparcamiento superior de la Laguna permanecerá cerrado a los vehículos particulares.

Puntos de control de vehículos

Ante la previsible saturación de los aparcamientos de la Laguna Negra por la limitación de plazas disponibles, especialmente en las horas centrales del día, los agentes medioambientales podrán cortar la circulación al inicio de la subida a la Laguna, informando a los conductores sobre tiempos de espera y posibilidades alternativas de visita, en especial a la Casa del Parque Natural o a los pueblos e instalaciones turísticas de la comarca, permitiendo la subida de vehículos según se vaya liberando espacio en los aparcamientos superiores. En cualquier caso, se facilitará el paso de las personas que se dirijan al pueblo de Santa Inés.

Acceso de autobuses, autocaravanas y vehículos de grandes dimensiones

Los autobuses privados, autocaravanas y vehículos de grandes dimensiones podrán subir siempre que haya espacio suficiente para ello y siguiendo las indicaciones del personal de Medio Ambiente. En el caso de acceder los autobuses privados hasta el aparcamiento superior los viajeros deberán abonar la tarifa establecida.

Funcionamiento del autobús público desde el aparcamiento del Paso de la Serrá

El autobús público estará operativo el sábado día 6 y el domingo día 7, en horario de 9.30 a 14.00 horas y de 15.30 a 17.00 horas. El servicio de ida y vuelta costará 1,80 euros por viajero. Se ha previsto que haya servicio cada 15 minutos durante las horas de mayor demanda de viajeros, si bien la cadencia y la hora de cierre deben ajustarse a la demanda y a las condiciones atmosféricas.

Casa del Parque Natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión - Museo del Bosque

La Casa del Parque Natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión permanecerá abierta desde el día 5 al 8 de diciembre, de 10.00 a 17.00 horas, y se cerrará el resto de los días del mismo mes. En el centro, el visitante podrá tener amplia información de los valores naturales y culturales de este espacio natural.