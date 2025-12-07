Fiestas de San Juan: Suben a 17 las parejas voluntarias para ser jurados

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Con la incorporación de una nueva pareja de voluntarios, ya son 17 las parejas interesadas en convertirse en jurados durante las próximas fiestas de San Juan. Siguen quedando vacantes las cuadrillas de Santa Catalina, sin interesados desde que acabaron los pasados festejos, y de San Juan, tras la baja de los únicos apuntados para portar el bastón de mando.

La nueva pareja ha registrado sus nombres para convertirse en jurados de la cuadrilla de San Esteban que, con cuatro parejas voluntarias, se coloca liderando el podium de los barrios más demandados. Le sigue de cerca El Rosel y San Blas, con tres apuntados, y empatados con dos están las cuadrillas de La Mayor y Santo Tomé, San Clemente y San Martín. El resto, se mantiene con una pareja interesada.

Todo ello mientras el Ayuntamiento ya ha publicado las bases para el cartel anunciador de las fiestas de San Juan. Los interesados pueden presentar sus trabajos hasta el 26 de marzo. Los trabajos que se presenten a concurso habrán de ser originales e inéditos. No habrán sido presentados en otros concursos y, en cualquier caso, no supondrán en todo o en parte (por mínima que esta sea) copia de obras propias publicadas en cualquier soporte, tiempo y medio de comunicación (incluidas las redes sociales) o plagio de las de otros artistas. Se permite la participación de carteles elaborados con técnicas de IA, siempre que se informe detalladamente sobre el nivel de intervención de dicha tecnología en la realización del cartel. Además, se establece que no podrán ser galardonadas aquellas obras creadas íntegra y exclusivamente por inteligencia artificial generativa.

Se establece un único premio de 2.000 euros, cuya financiación se dotará en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Soria. La comisión de Cultura Ciudadana nombrará un jurado que posteriormente a su elección se hará público y que procederá a seleccionar un máximo de 10 carteles finalistas. A continuación se abrirá un periodo de participación ciudadana, de diez días, mediante votación individual y por los medios habilitados al efecto, de forma que el cartel más votado por el público sea el ganador del premio.