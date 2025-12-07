Planes para el domingo del puente en Soria: Mercado Artesano, pista de hielo, Belenes, luces de Navidad...

Visitantes en el Mercado Artesano de Soria en la mañana de este domingo.MARIO TEJEDOR

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

El puente de diciembre (la Constitución y la Inmaculada) afronta su ecuador y en Soria lo hace con numerosas actividades y planes para este domingo. Desde poder anticipar las compras navideñas en el Mercado Artesano y visitar cinco exposiciones a disfrutar de las luces de Navidad o patinar sobre hielo, hay opciones para todos los gustos.

El Ayuntamiento de Soria continúa impulsando la actividad navideña tras el Encendido del viernes en la ciudad con una programación que combina artesanía local, espectáculos, actividades familiares y cultura para todos los públicos.

Este domingo, el Mercado Artesano De Mano a Mano se convierte en la “gran referencia” del día con propuestas “originales de creadores” sorianos en la primera planta del Mercado Municipal en la plaza Bernardo Robles. Se puede visitar en horario de 11.30 a 14.30 horas y de 18.30 a 21.30 horas.

Mercado Artesano de este domingo en Soria capital.MARIO TEJEDOR

Además, las plazas Mariano Granados y Mayor se llenan de tradición y luz con el espectáculo del árbol de Navidad, los Belenes y la pista de hielo. La sesiones del árbol son a las 18.30, 19.30 y 20.30 horas. El Belén es de acceso libre. La pista de hielo abre de 11.00 a 14.30 horas (con el último turno a las 14.00 horas) y de 16.00 a 21.30 horas (con el último turno 21.00 horas). El precio es de seis euros por media hora.

La jornada se completa con estrenos y cine en los Cines Mercado y con cinco exposiciones gratuitas abiertas al público. Son: