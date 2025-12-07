Planes para el domingo del puente en Soria: Mercado Artesano, pista de hielo, Belenes, luces de Navidad...
Las plazas Mariano Granados y Mayor acogen el Espectáculo del Árbol de Navidad, el Nacimiento y la opción de patinar
El puente de diciembre (la Constitución y la Inmaculada) afronta su ecuador y en Soria lo hace con numerosas actividades y planes para este domingo. Desde poder anticipar las compras navideñas en el Mercado Artesano y visitar cinco exposiciones a disfrutar de las luces de Navidad o patinar sobre hielo, hay opciones para todos los gustos.
Mario Tejedor
El Ayuntamiento de Soria continúa impulsando la actividad navideña tras el Encendido del viernes en la ciudad con una programación que combina artesanía local, espectáculos, actividades familiares y cultura para todos los públicos.
Este domingo, el Mercado Artesano De Mano a Mano se convierte en la “gran referencia” del día con propuestas “originales de creadores” sorianos en la primera planta del Mercado Municipal en la plaza Bernardo Robles. Se puede visitar en horario de 11.30 a 14.30 horas y de 18.30 a 21.30 horas.
Además, las plazas Mariano Granados y Mayor se llenan de tradición y luz con el espectáculo del árbol de Navidad, los Belenes y la pista de hielo. La sesiones del árbol son a las 18.30, 19.30 y 20.30 horas. El Belén es de acceso libre. La pista de hielo abre de 11.00 a 14.30 horas (con el último turno a las 14.00 horas) y de 16.00 a 21.30 horas (con el último turno 21.00 horas). El precio es de seis euros por media hora.
La jornada se completa con estrenos y cine en los Cines Mercado y con cinco exposiciones gratuitas abiertas al público. Son:
- Hoy es siempre todavía. La Soria de Machado — Centro de Recepción de Visitantes.
- Mongolia, el país de la calma — Palacio de la Audiencia.
- Los colores de Machado — C.C. Gaya Nuño .
- Ilustración y arte multiplicado — Espacio Santa Clara.
- Sentimiento — Espacio Alameda.