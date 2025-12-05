Las fotos más bonitas del estreno de la iluminación navideña en Soria

Miles de personas en torno al pino luminoso para recibir la NavidadMARIO TEJEDOR

Cientos de móviles se alzan para conservar el momento más especial del año, la cuenta atrás para el estallido de color que prologa la Navidad comienza y la Banda Municipal toca sus instrumentos para poner la música a una de las noches más emocionantes del año.

Un año más, los adornos de calle corrieron a cargo de la empresa Iluminaciones Ximénez, que ha colocado un inmenso pino de Navidad y decenas de decoraciones luminosas por las calles centricas de la ciudad. La Plaza Mayor, con el Belén y la pista de hielo, es otro de los puntos más bonitos donde celebrar estos mágicos días.