Póker con un buen fin: torneo benéfico de Aspace para estas Navidades

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Jugada ganadora. Un año más, cuando se acerca la Navidad la Asociación de Parálisis cerebral y patologías afines de Soria (Aspace) celebra su tradicional Torneo Benéfico de Póker. Este año alcanza su edición número 14 apadrinado como siempre por el jugador de póker internacional y soriano, José Ángel Latorre, 'Cejakas 14' y este año por Adrián Mateos.

Este año tendrá nuevo espacio. Desde la Asociación recalcan que el torneo cambia de sede para pasar a la Cuadrilla de El Salvador, en la Avenida Constitución, frente a la estación de autobuses. Tendrá lugar el día 20 de diciembre, a partir de las 16.00 horas, y como en años anteriores se espera poder contar con la presencia de jugadores de póker profesional.

El Torneo Benéfico de Póker de Aspace Soria ofrecerá suculentos premios como un viaje para dos personas a Europa, jamones y diferentes lotes de embutidos, además de trofeos, camisetas, bebidas y comida para todos los participantes.

Las inscripciones anticipadas (25 euros) se hacen efectivas en los siguientes establecimientos, además de la sede de la asociación (Carretera de Logroño, número 12), Café Teatro Botánico y Casa Arévalo. El mismo día del torneo se aceptarán inscripciones de 15.00 a 16.00 en el Casino Amistad Numancia, ya a 30 euros.

Este torneo es posible gracias al esfuerzo de todos los que forman Aspace y de numerosas empresas y colaboradores, que de forma altruista colaboran para que se pueda llevar a cabo.