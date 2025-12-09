El PP estudia si hubo malversación en la adjudicación del Belén de Soria

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

«El Belén se va a montar hoy», afirmó el concejal y senador del PP Javier Jiménez antes de comenzar a hablar de lo que los abogados del partido estudian como un posible delito de malversación de caudales públicos en el Ayuntamiento, al «duplicar» el contrato para el montaje y ornamentación del Belén navideño en la plaza Mayor, «triplicando» el precio y entregándoselo además «a la empresa de un familiar del alcalde».

Jiménez indicó que la obligación de encargarse del Belén es de la empresa adjudicataria de parques y jardines, pues, aunque la concesión caducó hace siete años, «por dejadez del equipo de Gobierno», hasta que no exista un nuevo contratista para ese servicio no expiran sus responsabilidades con lo que incluye el contrato, en este caso también el montaje navideño.

No obstante, desde el año 2020, señaló el concejal del PP, el Ayuntamiento ha venido contratando con otra empresa, en concreto propiedad de un familiar del alcalde, Carlos Martínez, esta prestación referente al Belén. Los dos primeros años lo hizo de manera directa, según Jiménez, los dos siguientes mediante un procedimiento negociado sin publicidad, y los dos últimos con una licitación pública a la que podía concurrir cualquier empresa. En todos los casos la adjudicataria fue la empresa «del familiar del alcalde». Incluidos los dos más recientes, ya que fue la única que optó, al menos en el lote del Belén, el otro lote, referido al abeto, recibió otra oferta.

Pero «demasiado tarde», opinó Jiménez sobre la licitación, «ya había allanado el terreno». «En este caso sí que se hizo de manera correcta, en las otras ocasiones puede que también pero de forma más descarada», matizó el concejal popular, haciendo referencia a un incremento de las cuantías de los contratos referidos al Belén de forma exponencial, hasta «triplicarlos».

El primer contrato se firmó por 12.000 euros, el segundo, a la mencionada misma empresa, por 17.920 euros, «poniendo además a disposición de la empresa los medios del Ayuntamiento». El siguiente contrato ya se elevó a 57.000 euros por año, por un periodo de dos anualidades, y los últimos dos años son 153.000 euros en total, con «participación» del personal de parques y jardines. «Y no había obligación porque era la empresa de parques y jardines la que debía hacerlo», recalcó el concejal y senador, sobre lo que considera el PP que es duplicidad de contratos.

«El alcalde de Soria ha adjudicado a un familiar 287.000 euros cuando no debía de hacerlo», matizó. «Es lo más grave de esta legislatura», destacó el edil popular, quien habló de «mamoneo» del equipo de Gobierno y calificando al Ayuntamiento de «un cortijo, un chiringuito y una red clientelal, que hoy hemos constatado que también es una red familiar».

En ese sentido, el PP avanzó que sus abogados están estudiando un posible delito de malversación de dinero público porque «el Ayuntamiento ha incumplido la ley de Contratos del Sector Público y ha vuelto a cumplir con la ley del mamoneo», afirmó Jiménez, insistiendo en que el contrato entre el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria de parques y jardines ya recogía la obligación para la realización del Belén desde el año 2012.

«Esto debía ser conocido por el equipo de Gobierno, y el alcalde debía conocer la imposibilidad de realizar dos contratos con el mismo objeto», añadió, por lo que exigió a Martínez que «dé explicaciones» y que se siente con la empresa de parques y jardines, «porque podría estar incurriendo en un delito», además de reclamarle la devolución de parte del contrato por el montaje del Belén que no desarrolla.

Por su parte, el concejal de Hacienda, Javier Muñoz, respondió a los populares, a preguntas de los medios de comunicación, afirmando que el PP «tiene que rascar donde no hay para ocultar sus propias vergüenzas». Calificó de «miserías» la actuación popular al acusar al entorno del alcalde «para hacer algo que no van a conseguir, encontrar algo en su contra», porque se trata de un contrato y una licitación «transparente» a la que pudo optar cualquier empresa.

«Acusa sin tener pruebas de un contrato a empresarios que cumplen, independientemente del apellido que tengan. Eso es ser bastante miserable», afirmó Muñoz, añadiendo que al PP le gustaba la «caseta» de cuando gobernaba, la «Soria de blanco y negro», y le molesta que la actual campaña de Navidad haya dinamizado comercialmente y revitalizado la ciudad.

«Este PP de Soria, echado al monte, que sólo tiene un objetivo, que parece que se lo mandan desde Valladolid, que es el acoso y derribo al alcalde de Soria, porque parece que le está haciendo demasiado sombra al señor Mañueco, se lo debería hacer mirar. Les han mandado desde Valladolid y hemos visto algunas reuniones, con nocturnidad y alevosía, de miembros del PP con el presidente provincial, que luego todo cuadra, esas denuncias que vemos en medios de comunicación al día siguiente», manifestó el concejal de Hacienda, insistiendo en que los populares «lo dejan en el aire sin ninguna prueba».