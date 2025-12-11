Aprovecha el cardo rojo: las recetas sorianas que transforman tu mesa de Navidad si sabes cómo usarlo

Publicado por Iker Murillo Creado: Actualizado:

El cardo rojo, uno de los símbolos navideños de Ágreda y de la gastronomía de Soria, ha regresado a la actualidad tras sus jornadas anuales, recordando que es mucho más que una curiosidad hortelana. Su sabor, su textura y su versatilidad lo convierten en una de las verduras más potentes para la cocina invernal, pero sigue siendo un desconocido fuera de la zona. Estas fiestas, aprovecharlo bien puede marcar la diferencia entre un menú más y un menú memorable.

Recetas que funcionan

Aunque mucha gente lo asocia al hervido clásico, el cardo rojo admite elaboraciones que realzan su carácter silvestre. Una de las preparaciones más sencillas es cocinarlo a fuego lento en un caldo ligero de pollo y almendra: una receta tradicional en Ágreda que concentra aroma, suaviza fibras y permite presentar un plato elegante sin complicaciones.

Otra opción ganando terreno en restaurantes sorianos es servirlo templado con una vinagreta de mostaza suave. La acidez despierta el matiz ligeramente amargo del cardo y lo convierte en una guarnición ideal para carnes de invierno o como entrante fresco antes de un plato contundente.

Aprovechar su toque navideño

El cardo rojo aporta estacionalidad, y su color (que aparece tras semanas de cultivo en oscuridad) lo conecta directamente con la mesa navideña. Por eso se está incorporando a recetas que buscan un guiño visual sin recurrir a ingredientes ultraprocesados. Una crema densa de cardo con un hilo de aceite de pimentón, por ejemplo, funciona como primer plato ligero pero festivo.

También se puede integrar en canelones o lasañas vegetales, donde aporta textura jugosa sin enmascarar el resto del relleno. Es un truco que se usa en Ágreda para “estirar” recetas sin añadir grasa y que encaja especialmente bien en comidas largas de diciembre.

Técnicas que marcan la diferencia

Una de las claves para cocinar el cardo rojo está en el tiempo: necesita cocciones más largas de lo que muchos creen. Cocerlo hasta que esté realmente tierno evita el amargor y permite integrarlo en platos más delicados. Los hortelanos locales recuerdan también la importancia de pelarlo bien, retirando las hebras, un gesto sencillo que cambia totalmente la textura final.

Para resultados más modernos, algunos cocineros están utilizándolo en salteados rápidos con ajo suave o incluso ligeramente braseado. El contraste entre la caramelización exterior y su interior tierno crea un plato sorprendentemente aromático para acompañar pescado blanco o aves.

Maridajes que elevan el plato

El cardo rojo combina especialmente bien con sabores terrosos y vinos blancos jóvenes. Unas nueces tostadas, un toque de mantequilla avellana o un queso suave de oveja permiten equilibrar su nota vegetal sin taparla. Es un recurso útil para cenas navideñas en las que se busca variar sin arriesgar demasiado.

En versiones más festivas, se puede añadir una salsa ligera de cava o un sofrito reducido de cebolla y almendra, una mezcla muy usada en Soria para dar profundidad a platos de invierno. Son detalles mínimos que convierten un producto tradicional en una propuesta navideña sofisticada.