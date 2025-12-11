FOES reclama "ventajas competitivas" para Soria en la planificación eléctrica

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) presentó Alegaciones a la Propuesta de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2025-2030 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Mitco) y puso el foco en un mensaje claro: es el momento de transformar el liderazgo energético de la provincia de Soria en ventajas competitivas tangibles que impulsen actividad industrial, el empleo y la cohesión territorial.

“Soria genera cinco veces más energía renovable de la que consume. Sin embargo, en los últimos meses varios proyectos empresariales no han podido implantarse por falta de capacidad disponible en la red, como ha evidenciado ya la Federación”, trasladó.

Esta brecha entre excedente energético y capacidad de uso industrial genera un desequilibrio estructural que lastra el desarrollo de la provincia. Resulta paradójico, según FOES, que un territorio líder en generación renovable no pueda capitalizar esta fortaleza para impulsar su economía.

A esto se suma un factor crítico como es que Soria es la provincia con menor densidad de población de España (8,8 habitantes por kilómetro cuadrado), lo que la sitúa plenamente dentro de las zonas con desventajas demográficas graves y permanentes reconocidas por el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En varios territorios del norte de Europa con situaciones similares a la de Soria se ha utilizado ya la política energética para impulsar el desarrollo local, construyendo infraestructuras clave y atrayendo industrias electrointensivas con apoyo del Estado y de los fondos europeos, según argumentó.

En sus alegaciones, FOES reconoce que la planificación eléctrica del Miteco incorpora inversiones relevantes en Soria, pero orientadas casi exclusivamente a la evacuación de renovables y sin capacidad reservada para consumo industrial, lo que conlleva un riesgo claro: consolidar un perfil de territorio extractivo, donde la energía se produce aquí y el valor añadido se genera fuera.

Por ello, la Federación pidió que la planificación 2025-2030 incorpore criterios reales de equilibrio territorial y reto demográfico, que se refuerce la infraestructura eléctrica de forma que la provincia deje de estar orientada únicamente a la evacuación de electricidad y que se establezca una reserva de capacidad industrial que permita utilizar en beneficio propio una parte de la energía generada, activando un nuevo ciclo de competitividad, inversión y desarrollo productivo.

En un contexto de transición energética y reindustrialización europea, FOES reclama que Soria tenga la presencia que le corresponde como generadora de energía en el mapa de los polos industriales electrointensivos del país.