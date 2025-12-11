La receta de tronco de Navidad de Dani García que triunfa por un detalle inesperado (y delicioso)

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

En Navidad, hay clásicos que nunca fallan. Y si hay un postre que simboliza estas fechas con sabor y tradición, ese es el tronco de Navidad. La versión que el chef Dani García prepara en su programa 'Hacer de Comer' (RTVE) ha disparado el interés por este dulce en toda España, y no es para menos. Su receta tiene un delicioso contraste de sabores gracias al toque de naranja que la hace absolutamente única.

No hablamos solo de una receta con éxito televisivo. El tronco de Navidad sigue despertando pasiones en todo el país y, en algunos rincones, se convierte incluso en símbolo de solidaridad. Así ocurrió el año pasado en San Andrés de Soria, donde durante la Feria de Gastronomía Navideña, se elaboró un tronco gigante de más de 20 metros cuyos beneficios se destinaron a apoyar a los afectados por la DANA en Valencia. Un gesto que demuestra cómo, en torno a este dulce, la Navidad también puede ser comunidad.

Por qué esta receta de tronco de Dani García es infalible

Lo que diferencia la receta de Dani García no es solo su impecable ejecución técnica, sino su capacidad de emocionar con lo simple. El chef rescata la esencia del "brazo gitano" tradicional (con bizcocho plancha ligero, relleno cremoso y cobertura de chocolate) y le da una vuelta de autor con una crema de mantequilla aromatizada con ralladura y zumo de naranja. Este detalle cambia por completo el perfil del postre, aportando frescura y sofisticación.

La clave está en el equilibrio de texturas y sabores. El bizcocho, esponjoso gracias a las claras montadas a punto de nieve, se hornea justo lo necesario para poder enrollarse sin romper. La crema se aplica generosamente, rellenando cada hueco con una suavidad deliciosa. Y luego, el baño de chocolate con mantequilla crea un efecto brillante y envolvente, como un abrigo navideño comestible.

Dani no escatima en detalles. Pinta el tronco con un tenedor para darle ese aspecto rústico que recuerda la corteza de un árbol y decora con hojas doradas y frutos rojos para una presentación mágica. "Espero ver este tronco en muchas casas esta Nochebuena", decía en su programa, con una sonrisa que ya anticipaba el éxito de su receta.

El resurgir del tronco como símbolo navideño

No es casualidad que el tronco vuelva a estar de moda. En tiempos donde las tendencias buscan reconectar con lo hecho a mano, el tronco navideño representa esa mezcla entre tradición, calidez y cuidado estético que define una mesa bien pensada. En redes sociales, cada vez son más los que comparten su versión del postre.

Además, la historia que envuelve al tronco añade mística. Antiguamente, se quemaba un tronco real en la chimenea durante la Nochebuena para atraer suerte y abundancia. Hoy, se sirve en la mesa como símbolo dulce de unión familiar. Y si hay una receta que puede trasladar esa magia al paladar, es esta.