Importante operación de la compañía de Soria Grupo de Incendios: compra Bombas BCM y refuerza su liderazgo en la protección contra incendios

Directivos de la compañía soriana y la empresa andaluza en la firma de la compra.HDS

La compañía de Soria Grupo de Incendios ha adquirido la firma Bombas BCM, una operación de compra que persigue consolidar su posición como referente en el diseño, fabricación y distribución de soluciones de protección activa contra incendios en la península.

La compañía Bombas BCM tiene su sede en Jerez de la Frontera y está especializada en el diseño y fabricación de grupos de presión certificados para instalaciones contra incendios, uno de los segmentos de mayor complejidad técnica dentro de la industria.

En los últimos años, la empresa andaluza ha experimentado un crecimiento muy relevante, impulsado por la fiabilidad de sus equipos, la calidad de sus soluciones y un servicio técnico reconocido por instaladores e ingenierías.

Mientras, Grupo de Incendios está participado por fondos de capital privado gestionados por Abac Capital y es un grupo líder en el diseño, fabricación y distribución de soluciones de protección activa contra incendios. El grupo soriano tiene más de 40 años de experiencia en el sector y una amplia red comercial.

Con la incorporación de Bombas BCM, el grupo amplía su oferta con una línea de producto estratégica como son los grupos de presión, reforzando su posicionamiento como uno de los principales operadores del sector en Iberia y su capacidad para ofrecer soluciones verdaderamente integrales a sus clientes.

Tras la operación, Carlos Hernández, CEO de Grupo de Incendios, comentó que “la integración de Bombas BCM supone un paso decisivo en nuestra estrategia de convertirnos en el proveedor más completo del sector PCI en Iberia. Los grupos de presión contra incendios son un producto crítico en cualquier instalación y la experiencia de Bombas BCM, junto con su fuerte crecimiento en este segmento de mercado, encajan plenamente con la visión del grupo y con las necesidades de nuestros clientes”, según fuentes de la compañía.

Luisa María Sánchez y Francisco Abad, fundadores de Bombas BCM, expresaron su “ilusión por la nueva etapa que afronta la compañía. La entrada en Grupo de Incendios nos permitirá acelerar nuestro crecimiento, ampliar mercados y seguir apostando por soluciones de bombeo de calidad, fiables y certificadas. Estamos muy ilusionados con el futuro y con formar parte de un grupo industrial que comparte nuestros valores de calidad, servicio y compromiso con la seguridad”.

Por su parte, Federico Conchillo, socio de Abac Capital, señaló que “con esta operación el proyecto cumple uno de los objetivos marcados inicialmente: ampliar el catálogo de Grupo de Incendios para ofrecer una solución verdaderamente integral en protección activa contra incendios. La incorporación de Bombas BCM no solo refuerza nuestra propuesta tecnológica, sino que también potencia la red comercial del grupo y nos permite atender un mayor número de proyectos con un nivel superior de servicio. Nuestra convicción es seguir apoyándonos en el talento existente en las compañías del grupo para impulsar la calidad, la eficiencia y la innovación en todos los procesos”.

En la transacción, Grupo de Incendios fue asesorado por Deloitte (due diligence) y Garrigues (legal). Por su parte, Bombas BCM fue asesorado por Andersen (legal).