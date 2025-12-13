La Junta anima a las empresas de Soria a apostar por la internacionalización y la innovación

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El Pleno de la Cámara de Comercio de Soria, contó con la presencia como invitado especial de Carlos Martín Tobalina, viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta de Castilla y León, quien ofreció a los plenarios una completa visión sobre las claves económicas que marcarán los próximos meses. Estuvo acompañado por el secretario territorial de la Junta en Soria, Rafael Medina.

Durante su intervención, Tobalina destacó que el contexto macroeconómico internacional tiene un impacto directo en la actividad empresarial local. Subrayó que 2025 ha sido un año determinante en el que se han producido cambios profundos en los paradigmas económicos y en el orden establecido durante la última década, motivados por las decisiones económicas de Estados Unidos, la evolución de los conflictos bélicos y la creciente influencia de potencias como China.

El viceconsejero insistió en que este escenario obliga al tejido empresarial a anticiparse y adaptarse. Por ello, animó a las empresas sorianas a intensificar su apuesta por la internacionalización, como vía para diversificar mercados y minimizar riesgos derivados de la incertidumbre global. Asimismo, señaló la importancia de invertir en innovación, tanto en procesos como en mejora de producto, con el fin de ganar valor añadido, competitividad y capacidad de respuesta ante un entorno cada vez más cambiante.

El Pleno de la Cámara valoró de forma positiva el análisis aportado, que permitirá orientar la planificación económica de los próximos meses y reforzar el trabajo de acompañamiento que la institución desarrolla con las empresas de la provincia.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Alberto Santamaría, y en nombre de todos los plenarios, agradeció a Martín Tobalina su presencia y su constante predisposición con la institución cameral y con las empresas de Soria, “una muestra de buena gestión, de cercanía y de compromiso real con este territorio. Ese trabajo callado, constante y sin descanso es precisamente lo que aporta valor añadido a las empresas que tratan de crecer en ella”, señaló.

Igualmente expresó la satisfacción de la Cámara “por la colaboración estrecha y eficaz que mantenemos con la Consejería de Economía y con el Instituto para la Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León. Gracias a ese trabajo conjunto estamos logrando impulsar la creación de nuevas iniciativas empresariales, acompañar a quienes emprenden, avanzar en sostenibilidad, y acelerar la transformación digital de nuestras empresas. Son avances que se traducen en futuro”.

La última sesión plenaria de la Cámara en 2025 sirvió para hacer un repaso del trabajo realizado por las distintas áreas a lo largo del año. Se llevó a cabo un balance del programa Impulso Emprende, que ya ha acompañado a más de 2.500 personas y se ha consolidado como un eje estratégico para atraer talento y favorecer la creación de empresas en la provincia. También los resultados de Soria, una ciudad para vivir, el plan integral desarrollado en colaboración con el Ayuntamiento de Soria que refuerza la imagen de la ciudad como un lugar idóneo para vivir, trabajar, emprender e invertir, impulsando acciones de bienvenida, asesoramiento y acompañamiento a nuevos residentes y emprendedores.

Durante la sesión se expusieron también los principales resultados de los servicios de apoyo empresarial: los Semilleros de Proyectos, que en el último año han atendido a 290 personas y acompañado la gestación de 132 iniciativas; la Ventanilla Única Empresarial, con 39 nuevas empresas creadas; o los espacios de coworking, viveros, naves nido y centro de negocios que mantienen una ocupación del 100% y facilitan la consolidación de proyectos en todas sus fases. A esto se suman las acciones de Fomento del Espíritu Emprendedor en centros educativos, que han involucrado a 837 estudiantes de 19 centros.

En materia de digitalización, la Cámara destacó que desde 2022 más de 4.400 usuarios han recibido asesoramiento para avanzar en su transformación digital, con más de un millar de consultas atendidas y un marcado crecimiento en la asistencia a jornadas formativas. Asimismo, se subrayó el impulso de las acciones de promoción comercial y dinamización empresarial, que han involucrado a 382 comercios y han contribuido a reforzar el atractivo de la provincia como destino de compras y actividad económica.

Por último, se presentó la evolución económica de la institución y se puso en valor el fortalecimiento de su estrategia de comunicación, con un crecimiento destacado en redes sociales, especialmente en Instagram, donde la Cámara de Soria es la que más seguidores suma de todas las instituciones camerales de Castilla y León. Todo ello refleja un esfuerzo continuado por ofrecer más servicios, llegar a más personas y reforzar la competitividad del tejido empresarial soriano.