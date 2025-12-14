La Mancomunidad arremete contra el Ayuntamiento de Soria y le lleva a los tribunales

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

La Mancomunidad de los 150 Pueblos ha demandado al Ayuntamiento de Soria por "incumplimiento de sus obligaciones". En un comunicado, la entidad lo justifica en "la falta de gestión, el incumplimiento de los estatutos y la ausencia de acuerdos tras más de 18 meses de negociaciones, que obligan a la Mancomunidad a acudir a los tribunales"

La demanda contra el Ayuntamiento de Soria se refiere "al incumplimiento reiterado de sus obligaciones estatutarias durante el periodo en el que le ha correspondido asumir la gestión de la entidad". Según recogen los estatutos, explica la Mancomunidad, la presidencia y gestión de la entidad se reparte por periodos de dos años entre las partes, correspondiendo en los dos últimos ejercicios dicha responsabilidad al Ayuntamiento de Soria.

Durante este tiempo, la Mancomunidad dice que ha reclamado de "forma constante" el cumplimiento de los acuerdos y el correcto funcionamiento de los órganos de gestión. Los estatutos establecen la celebración de una comisión mixta mensual, "sin embargo, en 2024 únicamente se celebraron cinco reuniones y en 2025 tan solo tres, una cifra muy inferior a la establecida".

Desde hace más de 18 meses, sigue la Mancomunidad, se viene "reclamando una solución a esta situación, sin que haya sido posible alcanzarla debido", según la entidad, "a la dejadez y a la falta de trabajo del Ayuntamiento de Soria". La última comisión mixta tuvo lugar el pasado 22 de agosto, con la presencia de Luis Rey, en la que se planteó la creación de una mesa negociadora. La mesa se constituyó finalmente el 7 de noviembre en el Ayuntamiento de Soria, "pero pese a que la mesa quedó formalmente creada, el trabajo comprometido no se ha desarrollado, no quedando otra alternativa que acudir a los tribunales".

La Mancomunidad explica que el 12 de septiembre se interpuso un recurso de reposición y el 27 de noviembre se presentó la demanda judicial. Desde la Mancomunidad se insiste en que "en todo momento existió la posibilidad de alcanzar un acuerdo que hubiera permitido retirar la demanda, algo que finalmente no se produjo".

El presidente de la Mancomunidad, Francisco Rodrigo Recio, ha señalado que "no parece que a los socialistas sorianos les interese el mantenimiento de parajes como Pinar Grande, Lubia o Santa Inés, pero siempre están dispuestos a llevarse los beneficios de los aprovechamientos maderables que engordan sus cuentas, sin asumir las contrapartidas más básicas que requieren un mínimo de gestión y de compromiso, que es custodiar los montes".

Asimismo, Rodrigo Recio anuncia que deja la presidencia de la Mancomunidad de los 150 Pueblos tras "dos años intensos", con un balance que califica de "muy positivo". Cierra esta etapa con la intención de "haber intentado solucionar un problema histórico entre la Mancomunidad y el Ayuntamiento de Soria", una relación que, a su juicio, "sigue marcada por la falta de lealtad institucional". Y finaliza con unas palabras de grueso calado con las que arremete contra el Ayuntamiento: “Siguen siendo muy malos socios, una cuadrilla muy sospechosa y tirando a peligrosa”.