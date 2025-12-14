Rey sobre la demanda de la Mancomunidad: "Este señor ha politizado la institución"

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Las relaciones entre la Mancomunidad de los 150 Pueblos y el Ayuntamiento de Soria no pasan por su mejor momento. Si este domingo se ha conocido que la entidad ha demandado al Ayuntamiento ante los tribunales por "incumplimientos reiterados" en el estatuto, el concejal de la ciudad, Luis Rey, ha salido al paso y ha acusado al presidente de la Mancomunidad, Francisco Rodrigo Recio, que por cierto abandona ya el cargo de "politizar la institución".

En declaraciones a Heraldo Diario de Soria Rey ha señalado que "este señor antes se pasaba la vida insultando al PP y ahora lo hace con el Ayuntamiento de Soria", ha señalado sobre la pasada militancia de Rodrigo Recio en Alternativa Soriana Independiente (ASI). "Los conversos son los peores", ha apostillado. Además, ha recordado que "lo manda" Benito Serrano, en referencia a que es concejal del PP en el Ayuntamiento de Golmayo.

El edil ha recordado el convenio de gestión con la Mancomunidad, que data de 1999, "precisamente ya estaba yo en el Ayuntamiento", y que la disputa se centra ahora en la guardería en los montes, "y por eso nos ha demandado".

En este sentido, ha subrayado que la guardería está "en vías de solución" aunque "no obliga a tener más guardia". "La debe de poner la Junta de Castilla y León y, por otra parte, las ofertas de empleo son complicadas y nosotros no vamos a negociar con este señor si no se retira la demanda".

Rey le ha acusado de "hacer política en la institución", un "mandadillo del 'otro' (en referencia al presidente de la Diputación y del Ayuntamiento de Golmayo, Benito Serrano) que ha venido a hacer política. Todo lo que ha tocado este señor lo ha 'jodido'.

De esta forma, Rey confía en que la marcha de Rodrigo Recio ayude a restablecer las relaciones entre la Mancomunidad y el Ayuntamiento de Soria. "Esperaremos a que se vaya y a que venga una persona que no haga política".