La ruta de Soria que puedes hacer todo el año y sorprende incluso a quienes creen conocer la provincia

Soria es una de esas provincias donde muchas de sus mejores rutas pasan desapercibidas incluso para quienes la visitan con frecuencia. Una de las más recomendables es la ruta del Cañón del Río Lobos, un recorrido real, señalizado y accesible que permite adentrarse en uno de los espacios naturales más emblemáticos de Castilla y León sin necesidad de ser un senderista experto.

Un paisaje único

El Cañón del Río Lobos ofrece uno de los entornos naturales más reconocibles de Soria. El recorrido discurre entre paredes de caliza, bosques de sabinas y pinos, y un río que marca el ritmo del camino. A lo largo de la ruta, el paisaje va cambiando de forma gradual, lo que la hace especialmente atractiva para quienes buscan una caminata variada sin grandes desniveles.

La sensación de amplitud del cañón, unida al silencio habitual de la zona, convierte la experiencia en algo más que un simple paseo. Es una ruta que invita a caminar despacio y a detenerse con frecuencia para observar el entorno.

Patrimonio natural

Uno de los grandes valores de esta ruta es su riqueza ecológica. El Parque Natural del Cañón del Río Lobos es una de las zonas con mayor presencia de aves rapaces de la provincia, especialmente buitres leonados, que se pueden observar sobrevolando los cortados rocosos durante buena parte del año.

Además, la vegetación del entorno refleja muy bien el carácter soriano, con especies adaptadas a un clima duro y a suelos pobres. Esta combinación convierte la ruta en un itinerario interesante también desde el punto de vista ambiental, incluso para quienes no suelen fijarse en estos detalles.

Un recorrido accesible

La ruta más habitual parte desde el Puente de los Siete Ojos y se adentra en el cañón siguiendo el curso del río. El trazado es ancho, bien señalizado y con un firme que permite recorrerlo sin dificultad, lo que la hace adecuada para familias y caminantes ocasionales.

No exige un tiempo cerrado ni una forma física concreta. Cada visitante puede adaptar la distancia a su ritmo, lo que contribuye a que sea una de las rutas más transitadas y recomendadas de Soria durante todo el año.

Una visita simbólica

A mitad del recorrido aparece la ermita templaria de San Bartolomé, uno de los enclaves más conocidos del parque. Su ubicación, integrada en el paisaje del cañón, refuerza la sensación de estar en un lugar cargado de historia y simbolismo.

Este punto suele marcar el final del trayecto para muchos caminantes, que aprovechan la zona para descansar antes de emprender el regreso. Es uno de los lugares más fotografiados del parque y una parada que da sentido cultural a toda la ruta.