El alcalde de Soria anuncia 150 nuevas viviendas protegidas para 2026

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, anunció que para 2026 está previsto que se habilite la construcción de unas 150 viviendas protegidas en la ciudad. Es, quizás, el principal anuncio realizado durante su intervención con motivo del Debate sobre el Estado del municipio celebrado esta mañana en el Ayuntamiento y que, previsiblemente, será su último como máximo mandatario municipal. Martínez defendió un modelo de ciudad que "avanza" y que sigue un desarrollo "planificado" desde 2008, cuando llegó a a la Alcaldía, y que hoy se visualiza en 400 millones de inversión en ejecución.

Martínez pretendió "rendir cuentas" y por momentos fue un repaso a sus 18 años de alcalde haciendo alusión su primera participación como alcalde en un debate similar. "Revisando aquel primer debate en octubre de 2008, podemos sentirnos orgullosos de haber cumplido con honestidad la hoja de ruta". En este sentido recordó como ha evolucionado la ciudad y los proyectos ejecutados frente a otros que siguen en el mismo punto como la Audiencia, Soria Norte o la inclusión de Soria en la red logística autonómica". "Muchas cosas han cambiado y otras no", expresó lanzando el primer dardo a la Junta.

Martínez defiende una Soria que "avanza a velocidad de crucero y con un futuro prometedor" sin olvidar un contexto "que no es sencillo" a diferentes niveles y ante los que Soria ofrece "estabilidad". "El Ayuntamiento gobierna desde la fiabilidad", aseguró.

Uno de los puntos fuertes es la captación de más de 32 millones en ayudas directas a través de fondos europeos que movilizan inversiones por valor de más de 44 millones en diferentes áreas. El Ayuntamiento ha optado a proyecto por valor de 95 millones. "Lo que demuestra que planificamos, ejecutamos y competimos con éxito", subraya.

Una ciudad que es "distinta" a la de hace 16 años aunque "a veces nos sentimos demasiados solos". En este contexto citó la lista de proyectos que se han desarrollado con el Estado como socio como la nueva cárcel, la depuradora o la nueva comisaría y los que están en marcha como CPD, Centro de Refugiados, o Centro de Fotografía, por citar algunos de los ejemplos y que suponen "más de 500 millones". Martínez añadió otras de las iniciativas que se han desarrollo bajo iniciativa municipal combinándolas con otras en proyectos (travesías, esclareas mecánicas del Calaverón, el proyecto turístico del barco del Duero, San Nicolás o márgenes del Duero. "Inversión en cada barrio de la ciudad", remarcó.

Ya en puntos más concretos de gestión, defendió la política económica "con bases económicas firmes" avalada por los resultados de la liquidación de 2024 con resultado positiva de 1,8 millones y ahorro neto de 4 y que lleva, en 2026, al "mayor presupuesto de nuestra historia". Martínez volvió a exponer la necesidad de una deuda "planificada" como "motor de desarrollo" ahondando en que el índice de endeudamiento es hoy menor que hace 18 años y no eludió el debate sobre la famosa carga fiscal. "El debate es, ¿qué carga fiscal queremos pagar o qué servicio públicos queremos tener?", expuso para defender que su modelo se basa "en una administración fuere, con ingresos a través de impuestos para corregir la desigualdad" y rechazó el "falso mantra de la presión fiscal disparada en Soria". "El Colegio de Economistas nos sitúa en el 27 de todas las capitales en el recibo medio", cerró.

Martínez el esfuerzo del Ayuntamiento en Servicios Sociales y ya avanzó la necesidad de "repensar" el modelo del acuerdo marco con la Junta por el aumento de la cofinanciación en 10 puntos en los últimos 10 años.

Otro punto clave del discurso fue el feminismo, en un momento especialmente crítico con el PSOE tras los casos de acoso, volviendo a referirse al machismo como "estructural" y defendiendo las políticas feministas como "claves en el avance de Soria" y una "seña de identidad irrenunciables"

En materia de Urbanismo, dos aspectos a destacar. Un reconocimiento "el debe" con la revisión del PGOU y una "respuesta" al problema de la vivienda. Martínez recordó que en suelo municipal se impulsan las 80 viviendas del Sepe en Los Royales, las 38 de Eduardo Saavedra que ejecuta Somacyl (la Junta) y las 12 propias en El Trinquete y vinculó otras 12 en Betetas relacionadas con el nuevo proyecto de actuación de El Calaverón. Además, anunció las citadas 150 viviendas protegidas "mediante aprovechamientos y permutas" y se distribuyen de la siguiente manera: 35 colaborativas en la calle Ávila, 50 en villa del Cañuelo, 50 junto a la estación de tren y 17 en García Solier. "300 viviendas en marcha o planificadas", advirtió.

Martínez también abordó los servicios a jóvenes, los datos de afiliación, el turismo, la cultura o los servicios a empresas. En el campo de las reivindicaciones volvió a pedir el "compromiso de todas las administraciones" para corregir el desequilibrio territorial y especificando en la necesidad de impulso de infraestructuras viarias, ferroviarias, logísticas y eléctricas "a las que hemos presentado alegaciones para mejorar el posicionamiento". Martínez reclamó un "plan de movilidad provincial" que conecte la capital con las comarcas. "Necesitamos que haya alguien más ahí", y "alzar la voz en Madrid, Valladolid y Bruselas".

El otro punto de ligera autocrítica, más allá del PGOU, fue en personal, reconociendo "asignaturas pendientes" aunque prestando más atención "al esfuerzo desarrollado".

Ya en su parte final, Martínez volvió a referirse a las inversiones detallando su impacto en los diferentes barrios de la ciudad y poniendo el acento también en las actuaciones transversales y los proyectos "estratégicos". "Todo con un propósito, construir una ciudad moderna, cohesionada y amable", subrayó.

El cierre llegó con "un último guiño" al debate de 2008. "Entonces dijimos que Soria avanzaría si era capaz de mantener rumbo propio y una conversación honesta consigo misma,. 16 años después, esa conversación sigue viva". "Ya dije algún tiempo que el futuro no se hereda, se construye cada día en el caminar conjunto de pasos humildes y con la convicción de que juntos llegamos más lejos".