Soria capta otros 6,8 millones de fondos europeos para un proyecto de 11,4 millones para El Calaverón

El Ministerio de Hacienda ha publicado en el BOE la resolución de la Dirección General de Fondos Europeos sobre la convocatoria de ayudas del Plan EDIL, enmarcadas en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) correspondiente al periodo 2021-2027 y destinadas a las Entidades Locales. Esta convocatoria ha asignado la cifra récord de 1.774 millones de euros de estos fondos europeos a 242 proyectos, que movilizarán más de 2.500 millones de euros de inversión pública en favor de 971 municipios de toda España, la mayoría de menos de 10.000 habitantes. Soria es una de las ciudades beneficiadas. La capital ha logrado una ayuda de 6,8 millones para un proyecto global que movilizará 11,4 millones de euros. El proyecto está enfocado al barrio del Calaverón.

El Ayuntamiento tiene previsto presentar esta misma mañana los detalles del proyecto. La base del mismo es la iniciativa presentada a principios de este año para El Calaverón que incluía la construcción de un ascensor panorámico para el Castillo. No obstante, ese proyecto estaba valorado en 15 millones por lo que habrá algunos aspectos del mismo que se hayan quedado fuera en la perfilación final del proyecto aprobado y que ha sido merecedor de los fondos europeos.

