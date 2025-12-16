El escaparate más increíble de la provincia con las fotografías del concurso ‘Mi verano en Soria’

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

«El mejor escaparate de Soria» es el que ha conseguido Heraldo-Diario de Soria con las 442 imágenes que han participado en su concurso 'Mi verano en Soria 2025' porque «contribuyen a dar a conocer la provincia desde la mirada de vecinos, veraneantes y turistas que inmortalizan sus lugares preferidos o los instantes más curiosos en los que el éxito radica en la actitud de los autores». El periódico decano de Soria hizo entrega este miércoles de los premios de esta quinta edición en la Casa del Agricultor de Caja Rural, una iniciativa que cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de la capital y Caja Rural de Soria.

Sara Roncal recibió el primer premio, dotado con 1.000 euros, por ‘Sueños de papel junto al Duero’, con su hija Alanna de protagonista. «Quería reflejar que los niños se pueden entretener con algo más que no sea la tecnología; de hecho, intento incentivar a mi hija a jugar al aire libre, y la llevé a la orilla del río a hacer barcos y aviones de papel, donde además conseguí plasmar lo bonito que es Soria», indicó la ganadora que ya obtuvo este galardón en una edición anterior. El presidente de la institución provincial, Benito Serrano, que le hizo entrega del reconocimiento, puso de manifiesto la «idea brillante» de este concurso porque «es una campaña de promoción increíble de Soria a través de las vivencias de los sorianos, además de todos los que se han tenido que marchar fuera para buscarse la vida por las razones que sean y vuelven todos los veranos a sus lugares de origen». Añadió al respecto, que la importancia radica en que «no sólo aceptan compartir sus rincones preferidos, sino que nos los enseñan a todos».

Le puso una «pega» al concurso, y es que «esta idea brillante de Heraldo-Diario de Soria no se nos haya ocurrido a nadie de nuestra casa», señaló bromeando. Es más, aseguró que la Diputación estará en esta magnífica iniciativa en próximas ediciones. Agradeció la participación de todos los concursantes porque «ponen el entusiasmo y el saber hacer, y además se ve el corazón y el sentimiento que expresan en cada imagen». Es más, manifestó su intención de participar en algún momento con su cámara: «A ver si en algún momento puedo aportar al concurso mi puntito de emoción de esta magnífica provincia».

El segundo premio lo recogió Daniel, hijo del premiado Francisco Sánchez Megías por ‘La corona de fuego sobre los montes de Soria’, que vive en Cordoba y no pudo asistir a la entrega de los galardones. Explicó Daniel que «cuando viene a Soria disfruta tanto que saca su cámara y se va por ahí a echar fotos». Es la primera vez que participa en un concurso y le sorprendió el premio; es más, le ha llevado a que la fotografía se haya convertido en su pasión. Recibió el galardón de la concejala del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos, quien coincidió con Serrano en considerar los premios como «una oportunidad estupendísima de conocer la provincia desde la mirada de gente que vive en Soria, pero también fuera e incluso de visitantes que llegan en verano a ver la provincia, y que ofrecen su sensibilidad particular por tradiciones, vivencias o patrimonio de esta tierra».

Por ello, dio las gracias a los participantes por invertir su tiempo y esfuerzo, animándoles a seguir haciendo fotografías, y trasladó su enhorabuena a Heraldo-Diario de Soria por realizar esta campaña de «promoción de la provincia espectacular». Además, también manifestó la intención del Ayuntamiento de seguir colaborando con esta iniciativa ya consolidada.

El tercer premio fue para Juan Antonio Antón Oliva por ‘Momento de alegría, diversión, luz, colorido y naturaleza en este verano’, además su tercera obra participante al concurso y con la que buscó «reflejar lo que son los pueblos de la provincia, ya que todos llegan en verano, con toda esa alegría y juventud que nos encontramos en esa época, y recogí la vida que lleva mi hijo, Lucas, que colabora muchas veces como modelo, aprovechando además una de las puestas de sol preciosas de Villabuena». Como aficionado a la fotografía, aunque ahora la tiene un poco abandonada por temas familiares, asegura que el concurso le parece «un grandísimo acierto, porque la repercusión que tiene es enorme a nivel nacional e incluso internacional. Sin olvidar que participa gente de todo tipo, que plasma su momento favorito del verano, su lugar favorito…». Recogió su premio de manos del director de Relaciones Institucionales de Caja Rural de Soria, Juan Antonio Tierno, quien señaló la importancia de concursos como éste porque «la fotografía es un arte, pero sobre todo una actitud con la que se transmite un momento, y los participantes han priorizado en sacar la foto en lugar de disfrutar de ese instante».

Álvaro Muñoz de Pablo se llevó el cuarto premio por ‘Zona de escalada entre Valdenebro y Boós, a orillas del cauce del Sequillo’, una imagen con la que buscó reflejar «la particularidad del momento». De El Burgo de Osma, había participado anteriormente en el concurso y el galardón le ha motivado para dedicarle «un poco más de tiempo a la fotografía». El director de Heraldo-Diario de Soria, Félix Villalba, que le otorgó el premio, señaló la trascendencia del concurso, que en esta edición ha recibido más de 400.000 visitas en la web.

De hecho, puso de manifiesto algunos de los comentarios de los participantes, valorando la iniciativa y dando las gracias porque sirve para «divulgar las maravillas de esta fantástica provincia».