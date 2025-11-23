Estas son las 15 fotos finalistas del concurso 'Mi Verano en Soria'
La selección del jurado entre las cerca de 450 imágenes recibidas escoge las imágenes más destacadas de las que saldrán los cuatro ganadores
El concurso fotográfico 'Mi Verano en Soria' se acerca a su desenlace y ya tenemos las 15 fotos finalistas, escogidas entre las cerca de 450 participantes. El miércoles 26 de noviembre se darán a conocer el fallo del jurado con los cuatro ganadores que se repartirán 2.000 euros, con un primer premio de 1.000 euros para la mejor imagen del estío soriano en una iniciativa de Heraldo-Diario de Soria.
Además, en los enlaces entre estas líneas y los finalistas, puedes consultar todas las fotos presentadas a concurso:
