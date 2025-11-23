Heraldo-Diario de Soria

Estas son las 15 fotos finalistas del concurso 'Mi Verano en Soria'

La selección del jurado entre las cerca de 450 imágenes recibidas escoge las imágenes más destacadas de las que saldrán los cuatro ganadores

'¡Rebaño y pueblo a la vista1'. El Cubo de la Sierra (Almarza).

El concurso fotográfico 'Mi Verano en Soria' se acerca a su desenlace y ya tenemos las 15 fotos finalistas, escogidas entre las cerca de 450 participantes. El miércoles 26 de noviembre se darán a conocer el fallo del jurado con los cuatro ganadores que se repartirán 2.000 euros, con un primer premio de 1.000 euros para la mejor imagen del estío soriano en una iniciativa de Heraldo-Diario de Soria.

Además, en los enlaces entre estas líneas y los finalistas, puedes consultar todas las fotos presentadas a concurso: 

'Sueños de papel junto al Duero'

'Sueños de papel junto al Duero'fotopaco.photo

SARA RONCAL RUIZ

'Frágil'. Alameda de Cervantes.

'Frágil'. Alameda de Cervantes.fotopaco.photo

ORLANDO PINILLA

'Atardeceres rebosantes de historia'. Fortaleza califal de Gormaz.

'Atardeceres rebosantes de historia'. Fortaleza califal de Gormaz.fotopaco.photo

MARINA MUÑOZ BENITO

'Momento de alegría, luz, diversión, colorido y naturaleza en este verano'.

'Momento de alegría, luz, diversión, colorido y naturaleza en este verano'.fotopaco.photo

JUAN ANTONIO ANTÓN OLIVA

'El sol nuestro de cada día'. Almazán

'El sol nuestro de cada día'. Almazánfotopaco.photo

JORGE SANZ GARCÍA

Castor en el valle del Jalón. Fotografía tomada en Jubera (Soria).

Castor en el valle del Jalón. Fotografía tomada en Jubera (Soria).fotopaco.photo

JESÚS DEL BARRIO GARCÍA

'La corona de Fuego sobre los Montes de Soria'.

'La corona de Fuego sobre los Montes de Soria'.fotopaco.photo

FRANCISCO SÁNCHEZ MEGÍAS

'Los torneos del Cid'. Mercado Medieval de San Esteban de Gormaz.

'Los torneos del Cid'. Mercado Medieval de San Esteban de Gormaz.ENNOdeJONGE

ENNO DE JONGE

'¡Rebaño y pueblo a la vista1'. El Cubo de la Sierra (Almarza).

JOSÉ ÁNGEL VITORIA GARCÍA

'Ambrona Molona'

EDUARDO FERNÁNDEZ AYUSO

'Serranita de mi Amor'

EDUARDO FERNÁNDEZ AYUSO

Desde Mi balcón. Navaleno.

ELENA MARCO

Entre San Polo y San Saturio.

CARMEN LONGOBARDO

'Balanceo hacia el paraíso'. Embalse de la Cuerda del Pozo.

AMAIA GÓMEZ

Zona de escalada entre Valdenebro y Boós, a orillas del cauce del Sequillo.

ÁLVARO MUÑOZ

