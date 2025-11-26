Los cuatro ganadores de 'Mi verano en Soria': primer premio y tres momentazos

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

El concurso ‘Mi verano en Soria’ tiene ya ganadores en su edición de 2025. Una potente imagen tan soriana como el Duero y San Saturio, obra de Sara Roncal Ruiz, ha conseguido el primer premio del certamen organizado por Heraldo-Diario de Soria, seguida de un segundo, tercer y cuarto premio que son tres auténticos momentazos. Los premios, en metálico, son 1.000 euros, 500, 300 y 200.

‘Sueños de papel junto al Duero’ está tomada junto al Duero en un «rincón mágico poco conocido que me enseñó Fran Benito», en una mañana de agosto durante un paseo con su hija Alanna, en la que ambas se bajaron folios al río para hacer barcos y aviones, cuenta la ganadora del concurso. Sara, de 32 años y fotógrafa freelance, es la segunda vez que gana este concurso de ‘Mi verano en Soria’.

De espíritu creativo -ha hecho dibujo y gráfica interactiva y toca el saxofón-, la fotografía se cruzó en su vida cuando se encontró una vieja cámara estropeada, que consiguió arreglar. Desde entonces, «la cámara es una extensión de mí», dice. Le gusta la fotografía documenta y el fotoperiodismo. Sus últimas imágenes tienen apenas 24 horas: cuatro boletus, «los últimos supervivientes del monte». Alanna fue protagonista también del tercer premio del concurso en 2024, en un foto tomada por el padre de la niña.

'La corona de Fuego sobre los Montes de Soria'.FRANCISCO SÁNCHEZ MEGÍAS

El segundo premio se marcha a Córdoba y tiene una particularidad: éste es el primer concurso al que se presenta Francisco Sánchez Megías, autor de una fotografía tomada en un atardecer de este verano, ‘La corona de fuego sobre los montes de Soria’. Lo hizo animado por sus hijos, Daniel, Sara y Sergio, los tres residentes Soria, provincia que el ganador visita con frecuencia.

Francisco desprende pasión por la fotografía, disfruta en la naturaleza y con los animales, buscando lugares y preparando momentos. «La historia de cuando hago la foto y el disfrute con la cámara es como yo lo paso bien», cuenta este cordobés de 58 años, que nos aproxima a la intrahistoria de la foto del atardecer con el sol en la cornamenta del corzo. Se tomó en las cercanías de Almazán con teleobjetivo, «que ayuda a acercarte», en un lugar que ya había visitado antes. Iba acompañado de su hijo Sergio.

Vaya donde vaya, lo hace siempre con una cámara. Tiene varias y alguna, profesional; aunque se considera aficionado a la fotografía, ha hecho bastantes cursos y acumula horas en espera de la imagen buscada. Francisco trabaja al frente de una empresa de pintura y no hay nada que le satisfaga más que salir al campo a hacer fotografías: da igual que sea un jabalí - «es muy escurridizo»-, que un lagarto y hasta el lince. Ha llegado a estar hasta 12 horas en espera de poder captar una imagen de este emblemático animal. «Una vez que lo consigues, él se recrea como si supiera que lo estás fotografiando».

'Momento de alegría, luz, diversión, colorido y naturaleza en este verano'JUAN ANTONIO ANTÓN OLIVA

El tercer premio es un ‘Momento de alegría, diversión, luz, colorido y naturaleza en este verano’, obra de Juan Antonio Antón Oliva, captado en Villabuena, concretamente en el pilón. La fotografía es parte de una ráfaga, porque «quería captar el momento en que estuviera más alto», dice el premiado sobre su hijo, Lucas, que es quien aparece en la imagen saltando.

Trabajador de Cruz Roja, de 55 años, Juan Antonio es amante de la fotografía de naturaleza y suele llevar la cámara en sus paseos, como el que esa tarde hacía por Villabuena. «Vi el reflejo de la luz y las nubes y me gustó», apunta este soriano, que también se presentó al concurso en la edición anterior.

Zona de escalada entre Valdenebro y Boós, a orillas del cauce del Sequillo.ÁLVARO MUÑOZ

El cuarto premio ha recaído en Álvaro Muñoz de Pablo, con una imagen tomada en un cañón formado junto al río Sequillo, en Valdenebro, pueblo que frecuenta por vínculos familiares. La foto - ‘Zona de escalada entre Valdenebro y Boós, a orillas del cauce del Sequillo’- muestra un risco en vertical con un escalador, en la que, pese al manifiesto riesgo del hombre, no es el auténtico protagonista de la imagen sino el enorme macho cabrío que parece esperarle en lo alto de la roca.

Es«el espíritu cuidador de los escaladores» que van por la zona, donde el animal es conocido. Vecino de El Burgo de Osma, Álvaro frecuenta el lugar y suele hacerlo con cámara en ristre, pero ese día, confiesa, no iba a cazar la fotografía. Paseaba junto a un amigo cuando el animal -al que habían visto antes en la parte de abajo- apareció en el risco. «Se quedó unos tres o cuatro minutos», tiempo suficiente para hacer la foto. «Hay algo de mito en torno a la cabra, nadie sabe de quién es y vive salvaje por el lugar», dice. Trabajador humanitario, con Médicos Sin Fronteras y Cruz Roja, Álvaro es aficionado a la fotografía de paisaje y de viajes. Ésta es la segunda vez que participaba en el concurso. «No es una foto especial en cuanto a color, pero sí tiene la magia del momento», comenta este burgense de 34 años.

Heraldo Diario de Soria entregará próximamente los premios a los afortunados ganadores de esta quinta edición de Mi Verano en Soria, a la que se presentaron casi 450 obras.

