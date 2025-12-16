La Aemet pone fecha a la nieve en Soria para dar la bienvenida al invierno

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Aún es pronto para saber si la de 2025 será una 'blanca Navidad', pero la nieve ya aparece en las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para Soria a menos de una semana vista. Un pronóstico que más allá de las estampas bucólicas es importante tener en cuenta ante los numerosos desplazamientos previstos por carretera y que parece hecho a medida para dar la bienvenida al invierno.

Para miércoles y jueves habrá pocas variaciones respecto a lo vivido este martes, con cielos cubiertos, precipitaciones escasas o inexistentes, frío matutino en bastantes zonas por encima de cero y temperaturas máximas en el entorno de los 10 grados.

El viernes es una fecha señalada por la comunidad escolar al ser la última jornada antes de las vacaciones de Navidad, lo que puede generar ya algunos desplazamientos. Entonces comenzará el cambio con una jornada lluviosa y con tres grados menos en las máximas. No obstante la cota de nieve llegará a los 1.700 metros y no debería afectar a las carreteras.

El sábado será parecido según la Aemet, con escasa variación en las temperaturas, cielo igualmente muy nuboso y menos visos de lluvia. La cota bajará ya a los 1.600 metros así que las nevadas podrían llegar a puntos clave como el Punto de Nieve de Santa Inés.

No obstante los pronósticos quieren dar la bienvenida a un invierno que comienza el domingo a las 16.03 horas. La jornada dominical tendrá la cota de nieve a 1.100 metros y podría afectar a buena parte de los puertos de montaña de Soria en época de desplazamientos. Temperaturas de entre 1 y 5 grados en la capital, de 0 a 3 grados en Medinaceli o de -1 a 3 grados en Covaleda invitan a pensar en una llegada del invierno en blanco. Eso sí, Ágreda o Langa de Duero, por citar dos extremos provinciales, recibirían lluvia pero no nevada. Será además el día más corto del año.

El lunes, 22 de diciembre y día del sorteo de la Lotería de Navidad, la cota de nieve baja a sólo 800 metros y las temperaturas perderán de dos a tres grados, tanto las máximas como las mínimas. Haciendo la resta respecto al domingo queda claro que el primer día entero de invierno será muy frío y si toca celebrar algo, mejor con abrigo. No obstante para la jornada la probabilidad de nieve aparece ya como "escasa", aunque la Aemet suele actualizar los pronósticos cuando se acercan las fechas y hay datos más precisos y conviene estar atentos ante posibles incidencias o avisos.