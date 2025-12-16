Soria es la provincia de España con más viviendas con calefacción: del cisco y la chimenea de piedra al moderno radiador

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Soria es una provincia fría. No es solo fama, también estadística. Resulta frecuente que algún pueblo de Soria se cuele en las estadísticas de la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) figurando en el top ten de pueblos más fríos en temporada invernal. Pero a pesar de que 'los inviernos ya no son lo que eran' a juzgar de los mayores, hay otro dato que deja bien a las claras el frío soriano: las escasísimas viviendas que carecen de calefacción en Soria. Un informe del portal inmobiliario Idealista revela que es una de las provincias de España con menos viviendas sin calefacción. O dicho a la inversa y en sentido positivo, Soria está en cabeza del país en cuanto a viviendas con calefacción.

En una de cada cuatro viviendas del país sus moradores no disponen de calefacción, lo que supone el 25%, frente al 75% de viviendas que sí la tienen. En Soria estos porcentajes se disparan, a la baja y al alza respectivamente: solo el 4% de viviendas no tienen calefacción, mientras que el 96% sí lo tienen.

Al mismo nivel de Soria están Navarra y Salamanca, según el estudio del citado portal. El estudio se basa en las características declaradas por los anunciantes de viviendas, tanto en venta como alquiler, durante el mes de noviembre de 2025.

De la chimenea de piedra y el cisco al moderno radiador

Los radiadores y modernos sistemas de calefacción actuales que calientan en el siglo XXI no tienen nada que ver con el calor tradicional que había en muchas viviendas de Soria. Las chimeneas pinariegas de piedra, con fuego en la cocina donde la comida se hacía en la lumbre y con el que se calentaba toda la vivienda; y las glorias, sistema de calefacción subterránea, son dos ejemplos de cómo se calentaban las casas antiguamente en Soria. Pero no son los únicos. También están los braseros y el cisco, muy conocido en el medio rural de Soria: se trata de una variedad de carbón vegetal que se hacía a partir de madera y servía para calentar los tradicionales braseros, entre otras cosas. Hay pueblos donde se mantiene la tradición de hacer cisco una vez al año, como Las Cuevas.

El parque inmobiliario de la provincia de Soria no llega a las 64.200 viviendas. Un informe de Hacienda -en base a inmuebles que se declaran en el IRPF- suscribe que hay 64.117 con valor catastral, aunque casi la mitad se encuentran vacías, lo cual no quiere decir que no tengan calefacción. Que un piso o casa posea sistema calefactor es una de las primeras cuestiones que se preguntan a la hora de alquilar una vivienda en Soria, donde el frío no es nuevo.

Zonas de España con más viviendas sin calefacción

Las zonas más cálidas y menos propensas al contraste climático son las que cuentan con un mayor porcentaje de viviendas sin calefacción. Entre ellas destacan, por su gran distancia frente a las demás, las provincias canarias y es que en Santa Cruz de Tenerife el 89% de las viviendas carecen de sistema para calentarse y en Las Palmas el porcentaje es del 86%. Les siguen la provincia de Cádiz, con el 54%, el mismo porcentaje que Huelva, mientras que la Región de Murcia y la provincia de Almería comparten el 50%, según Idealista.

En el resto de provincias españolas la mayoría de viviendas sí cuenta con calefacción, siendo las regiones norteñas, tradicionalmente más frías, donde menos viviendas sin posibilidad de climatizar hay. Solo el 4% de las viviendas de Soria, Salamanca y Navarra no cuentan con calefacción, mientras que en Segovia, Valladolid y La Rioja suponen el 5% del total.

¿Qué ocurre en las capitales?

El estudio analiza también las capitales de provincia. Y en este sentido, también la ciudad de Soria es, junto a Pamplona y Salamanca, las capitales donde menos viviendas hay sin calefacción, un 2%. Les siguen Ciudad Real y Oviedo, con un 3%, y un grupo formado por Logroño, Burgos, Segovia, Ávila y Valladolid que comparten un 4% de viviendas que no se pueden calentar en invierno.

En las capitales de provincia el patrón es prácticamente el mismo que en las provincias, con Canarias y el sur como zonas con menor presencia de la calefacción. En Las Palmas de Gran Canaria el 88% no cuenta con ningún sistema para calentarse, como tampoco en el 86% de las viviendas de Santa Cruz de Tenerife. Más de la mitad de los inmuebles no tienen calefacción en las ciudades de Ceuta (64%), Cádiz (64%) y Huelva (52%). Por encima del 40% de viviendas sin calefacción se situarían Almería (48%), Melilla (41%) y Castellón de la Plana (41%). En Barcelona el 17% de las viviendas tampoco la tienen, mientras que el porcentaje en Madrid se reduce hasta el 5%.