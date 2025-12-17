El alquiler de vivienda en Soria se dispara un 18,3% según Fotocasa, el segundo dato más alto en Castilla y León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Valladolid Creado: Actualizado:

La subida del precio del alquiler de vivienda se constata día a día y Soria, lejos de ser una excepción, está entre las provincias donde más se 'sufre'. Un estudio de Fotocasa eleva a un 18,3% el incremento de la tarifa en el último año, la segunda más elevada de Castilla y León sólo por detrás de Zamora. La tarifa media se eleva a 10,20 euros por metro cuadrado en el conjunto provincial y a 10,52 euros en Soria capital. Así, arrendar un piso de 80 metros cuadrados costaría 816 y 841,6 euros, respectivamente.

El precio de la vivienda en alquiler ha caído un 0,6% en el último mes y se incrementa un 5,4% en el último año -por debajo de la media nacional del 7,4%-, hasta los 9,58 euros por metro cuadrado en noviembre, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa recogidos por Europa Press.

La variación interanual de Castilla y León lleva 124 meses (10,3 años) en positivo y, tras el incremento de noviembre, la vivienda estándar de 80 metros cuadrados se alquila 39 euros más cara que hace un año, según el portal inmobiliario.

En ocho de las nueve provincias con variación interanual se incrementa el precio de la vivienda en alquiler en noviembre de 2025 y donde más se incrementa es en Zamora (33,4%), seguida de Soria (18,3%), Ávila (16,3%), Segovia (10,7%), Valladolid (10,4%) y Burgos (9,9%). Por debajo de la media española se sitúan León (5,0%) y Salamanca (3,8%). La única provincia con descenso interanual de la vivienda en alquiler es Palencia (-10,6%).

La provincia con el precio del alquiler más alto es Segovia con 11,44 euros por metro cuadrado al mes, seguida de Burgos (10,48), Soria (10,20 euros), Salamanca (9,77), Valladolid (9,66), Zamora (9,59), Ávila con 8,43 euros por metro cuadrado al mes y León y Palencia como las más baratas, con 8,17 y 7,87 euros por metro cuadrado, respectivamente.

Por localidades

Por municipios de la Comunidad, el mayor aumento interanual en el precio de la vivienda en alquiler se registra en Zamora capital (40,1%), seguida de Soria (17,3%) y Valladolid (11,9%).

Por detrás se sitúa la localidad leonesa de Ponferrada (9%) y la vallisoletana de Arroyo de la Encomienda (7,0 %). Por su parte, Segovia sube un 6,8%, Salamanca un 6,1%, Burgos un 3,8%), Tudela de Duero un 2,7% y León y Palencia un 2,5%. Frente a estos incrementos, la ciudad con mayor descenso interanual es Ávila (-3,7%).

En cuanto al precio por metro cuadrado en noviembre, por encima de los 10 euros se sitúan Segovia (11,99), Burgos (11,23), Zamora (10,77), Soria (10,52), Valladolid (10,24), Salamanca (10,09) y Arroyo de la Encomienda (10,07). Por otro lado, el precio por metro cuadrado más económico se encuentra en Ciudad Rodrigo (5,31) y Tudela de Duero (6,03).