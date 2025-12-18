El proyecto BRERA de renaturalización presenta este viernes sus resultados

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El proyecto BRERA llega a su fin con la llegada de 2026 tras unos intensos meses en los que la ciudad de Soria ha avanzado hacia la renaturalización. Por ello, este viernes 19 de diciembre se darán a conocer los resultados de esta iniciativa que ha impulsado la transformación de espacios urbanos hacia modelos más verdes, resilientes y conectados con la biodiversidad.

La jornada de cierre del proyecto combinará una presentación de las actuaciones realizadas en el marco del proyecto y la intervención institucional de representantes de las entidades beneficiarias sobre el impacto de BRERA para la ciudad de Soria. El acto, abierto a toda la ciudadanía, se celebrará a las 12.00 horas en el Espacio Cultural Alameda.

El proyecto BRERA ha permitido poner en marcha cerca de una veintena de actuaciones en la ciudad de Soria y sentar las bases de un observatorio de biodiversidad urbana abierto y en continua actualización, reforzando el vínculo entre naturaleza y ciudad y apostando por una planificación urbana a largo plazo que respete los tiempos de los procesos ecológicos.

BRERA es una iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Soria, la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y Cesefor, y cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

La aplicación de BRERA

Enmarcada en el proyecto BRERA se ha desarrollado una APP de Ciencia Ciudadana para que las personas que transitan por Soria puedan compartir sus observaciones de fauna y flora, ayudando así, entre todos, a conformar un completo estudio sobre la biodiversidad de la ciudad de Soria. De esta manera, la ciudadanía cuida de forma sencilla su entorno y se siente parte activa de su protección.

Y es que esta APP permite que cualquier persona pueda colaborar aportando información que ayude a realizar un seguimiento del medio natural urbano de Soria. Es una oportunidad de participar en la investigación, pero también de fomentar la relación con el entorno.

Además, también sirve para reportar problemas (por ejemplo, falta de riego, peligro de caída de árboles…). La APP es un canal directo de comunicación con el equipo técnico de BRERA para que toda la comunidad pueda comprometerse con el cuidado y la salud de la biodiversidad urbana.