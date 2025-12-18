Los trabajadores de Losán convocan una concentración en Soria por los impagos y la falta de horizonte industrial

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los trabajadores de Tableros Losán, en Soria, han convocado una concentración este viernes 19 de diciembre, a las 13.00 horas, en la plaza de las Mujeres, como respuesta a la crítica situación laboral que atraviesa la planta soriana, a la cual invitan a sumarse a la sociedad soriana. La plantilla denuncia el impago de dos nóminas y media, a las que se suma la paga extra de Navidad, en un contexto marcado además por la paralización de la producción y la ausencia de un horizonte claro para la continuidad de la actividad.

La movilización llega tras meses de anuncios reiterados por parte de la empresa sobre una supuesta normalización económica que no se ha producido, recuerdan los convocantes. "En una reunión mantenida a mediados de noviembre, la dirección trasladó al comité de empresa un calendario concreto de financiación vinculado a la entrada del nuevo inversor: una primera inyección de dinero el 15 de diciembre, una segunda el 15 de enero y, posteriormente, aportaciones mensuales sucesivas hasta alcanzar la cantidad total acordada de la inversión, a día de hoy, ese calendario se ha revelado incierto, sin que se haya materializado ninguna de las aportaciones anunciadas", suscribe un comunicado de prensa.

Los trabajadores recuerdan que en la citada reunión la empresa aseguró también que a partir del mes de noviembre los pagos fraccionados de las nóminas se acortarían en el tiempo, con el objetivo de volver a cobrar los salarios dentro de plazo y recuperar la normalidad retributiva. "Sin embargo, la realidad en la planta soriana ha sido la contraria, con retrasos acumulados y nuevas cantidades pendientes de abono.

A estos compromisos se suman otros anuncios previos que tampoco se han cumplido, según la plantilla. En septiembre, la dirección situó la reanudación de la actividad en el mes de octubre, garantizando el mantenimiento del empleo y de las líneas de producción, mientras que en octubre volvió a señalar que la entrada del inversor permitiría reactivar la fábrica en noviembre y regularizar progresivamente los pagos. "Ninguna de esas previsiones se ha traducido en hechos".

La sensación prolongada de no tener futuro ha llevado a una oleada de demandas individuales por parte de trabajadores que, según trasladan desde la plantilla, “solo buscan una solución a los impagos y un futuro digno para sus familias”. Como consecuencia directa de esta situación, la plantilla se ha reducido de forma notable, tanto en Tableros Losán como en el aserradero del que depende su actividad, debilitando aún más la capacidad de reactivar la producción en Soria.

A este escenario se suma, según denuncian los trabajadores, una falta de empatía continuada por parte de la empresa y la ausencia de fechas reales y verificables sobre la operación con el inversor. Una operación que, recuerdan, “desde la sede central se daba prácticamente por cerrada en julio”, pero que ha desembocado en diciembre con una incertidumbre mayor sobre el futuro industrial y laboral de la planta.

La plantilla pretende visibilizar una situación que consideran insostenible, así como exigir el pago inmediato de las cantidades adeudadas y reclamar respuestas claras tras meses de compromisos que, subrayan, no se han cumplido.