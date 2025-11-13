Trabajadores de Losán expresan su "hartazgo" ante la incertidumbre y el "silencio institucional"

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los trabajadores de Tableros Losán en Soria han decidido alzar la voz para exponer públicamente su "cansancio" ante una situación que, según señalan, se prolonga más de un año sin una perspectiva clara de salida.

A través de un comunicado, la plantilla recuerda que ha atravesado sucesivos ERTE, además de un ERE ejecutado que supuso la salida de 46 trabajadores, y que en la actualidad se encuentra en una fase de inactividad productiva bajo un permiso retribuido que mantiene a "decenas de familias en un estado de incertidumbre permanente".

Los empleados insisten en que su única intención es poder recuperar una rutina laboral diaria, volver a producir y generar facturación para restablecer la estabilidad en el pago de las nóminas y de los acreedores, y así alcanzar un escenario normalizado para todos.

En su comunicado, la plantilla subraya que aún se desconoce el proyecto real del inversor sobre el futuro de la factoría, una incógnita que "agrava el desgaste acumulado y alimenta la preocupación".

A ello se suma el malestar por la continua difusión de notas de prensa sindicales, que -afirman- no hacen más que "profundizar en la tensión interna y en el cansancio psicológico de los trabajadores". Critican que muchas de estas informaciones les llegan a través de los medios antes de ser contrastadas con ellos, convirtiéndolos en “los últimos en enterarse” de decisiones que afectan directamente a su vida laboral.

Los trabajadores consideran igualmente "inaceptable el silencio de las administraciones locales, provinciales y regionales". Señalan que, pese a las declaraciones de apoyo y los gestos públicos, no se ha producido una implicación real. Recuerdan que la empresa mantiene 51 trabajadores en Tableros Losán y 29 en el aserradero, y lamentan que "ni el Ayuntamiento ni la Diputación hayan mostrado interés por conocer de primera mano la realidad diaria de la plantilla".

Subrayan además que esta falta de atención "sería muy distinta si hubiera elecciones en un horizonte próximo". Aseguran que, en ese supuesto, “todos los políticos buscarían la foto y la sonrisa amable”, en una "estrategia por conquistar votos, pero sin preocuparse lo más mínimo por los trabajadores". Apuntan que esta actitud "se extiende a todos los partidos políticos, incluidos los que están presentes en las Cortes regionales", donde —afirma la plantilla— "se han escuchado peticiones de devolución de cantidades económicas que ya fueron justificadas con facturas compulsadas y debidamente contabilizadas".

En cuanto a la dirección empresarial, los trabajadores critican la "tardanza y prolongación de plazos en un proceso que se ha ido dilatando sin ofrecer certidumbres". Reconocen que una operación de gran envergadura no es sencilla, pero consideran que precisamente por ello "no se debe actuar con un cortoplacismo constante a la hora de fijar nuevos escenarios". Acusan a la dirección gallega de haber marcado fechas que, una vez tras otra, "no se han cumplido, generando frustración y desconfianza".

La plantilla también manifiesta su "respeto por la libertad individual de cada trabajador a la hora de tomar decisiones drásticas sobre su futuro", pero recalca que dichas decisiones deben ser meditadas y personales, “no incentivadas por terceros que presionan para exprimir más y buscar al día siguiente la publicación”.

En relación con la Junta de Castilla y León, los trabajadores destacan que se han celebrado dos reuniones con representantes públicos, pero afirman que "han sido ellos quienes han tenido que trasladar la información esencial sobre el estado actual de la factoría, en lugar de recibirla de la administración".

El comunicado concluye insistiendo en la necesidad de un reparto de responsabilidades y en que todas las partes -empresa, administraciones y agentes sociales- "trabajen en la misma dirección para garantizar el futuro industrial y laboral en la provincia".