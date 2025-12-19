La Guardia Civil detiene a un cazador con su arma cuando la tenía prohibida por un caso de violencia de género

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un hombre, vecino de El Burgo de Osma ha sido detenido por la Guardia Civil de Soria por portar armas cuando lo tenía prohibido. El veto obedecía a un caso de violencia de género del que derivó una orden de alejamiento y la prohibición de tener o portar armas de fuego. El investigado se encontraba en un coto de caza cuando fue sorprendido y se dio a la fuga, pudiendo seguirse sus pasos desde el aire hasta su localización.

Se le considera presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena y un delito de tenencia ilícita de armas de fuego. Las actuaciones se iniciaron como consecuencia del seguimiento y control de una persona implicada en un procedimiento por violencia de género, sobre la que constaba una orden judicial de alejamiento, así como la privación del derecho a la tenencia y porte de armas, con la correspondiente revocación de la licencia.

En el transcurso de estas labores de vigilancia, el pasado día 8 de diciembre de 2025, agentes del Seprona de la Guardia Civil, con el apoyo del Destacamento de Fiscal y Fronteras de la Comandancia de Soria, detectaron la presencia del investigado en una montería celebrada en un coto de caza situado en el término municipal de Quintanilla de Tres Barrios, pedanía de San Esteban de Gormaz (Soria), portando un arma de fuego. Al percatarse de la presencia policial, el varón emprendió la huida, tratando de eludir la actuación de los agentes.

Tras la huida, los agentes localizaron un vehículo en las inmediaciones, que tras haber sido comprobados sus datos obrantes, se pudo confirmar su titularidad, correspondiendo con los datos del autor de los hechos.

Consultando la información a través del Centro Operativo de Servicios (COS) de la Comandancia de Soria, se confirmaba que dicha persona tenía vigente una privación del derecho a la tenencia y porte de armas, con la correspondiente revocación de la licencia de armas.

Por todo ello, y tras una actuación coordinada y eficaz de los agentes, se procedió a la detención como presunto autor de dos delitos: uno de quebrantamiento de condena y otro de tenencia ilícita de armas de fuego.

Controlado su vehículo, se hallaron en su interior fundas de rifle vacías, no habiendo sido posible localizar, por el momento, el arma empleada en la comisión del delito.

A la vista de los hechos, se han instruido las correspondientes diligencias penales, dirigidas y coordinadas por el Tribunal de Instancia e Instrucción número 1 del Burgo de Osma-Ciudad de Osma (Soria).

La tenencia ilícita de armas, conforme al Código Penal, puede conllevar penas que oscilan desde multa de 12 meses o penas privativas de libertad de 1 año hasta 5 años, en función del tipo de arma y de las circunstancias del caso.

El delito de quebrantamiento de condena, tipificado en el Código Penal, puede conllevar penas de prisión de entre seis meses y un año, o multa de doce a veinticuatro meses, en función de la naturaleza de la condena incumplida y de las circunstancias concurrentes.