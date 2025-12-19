La Aemet actualiza sus previsión de nieve en Soria: domingo con aviso y lunes señalado

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado sus previsiones sobre la nieve en Soria, ahora ya más cerca del primer episodio esperado para estas Navidades. El domingo, especialmente por la tarde, y el lunes habrá que estar atentos a la información oficial sobre todo si se va a circular por carretera. La jornada dominical ya tiene un aviso amarillo en algunos puntos y para el lunes aún no se han establecido, pero no sería de extrañar que se repitiese.

Este viernes ya deja precipitaciones escasas en numerosos puntos de la provincia y la Aemet advierte que seguirá así al menos hasta caer la noche, cuando puede aparecer niebla. Cabe recordar que la primera fase de la operación de Navidad de la Dirección General de Tráfico (DGT) comienza este viernes a las 15.00 horas. Las temperaturas serán suaves y la cota de nieve irá bajando de 1.800 a 1.600 metros, con lo cual no debería afectar apenas al tráfico.

Para el sábado de nuevo cielos muy cubiertos con lluvia leve, aunque una bajada de dos o tres grados tanto en las temperaturas máximas como mínimas tendrá sus efectos en la nieve. La cota descenderá a lo largo del día de los 1.600 a los 1.400 metros.

Ya el domingo hay más visos de nieve y de hecho ya aparece aviso amarillo, a partir de 1.200 metros por la mañana y de 800 metros por la tarde, aunque la Aemet no prevé por el momento que sean chubascos copiosos. Las temperaturas caerán con fuerza: de -2 a 5 grados en Arcos de Jalón, de -3 a 5 en Ólvega, entre -2 y 4 en Caracena, de -5 a 3 grados en San Leonardo de Yagüe o de -3 a 4 en Soria capital, por citar las 'cuatro esquinas' de la provincia y el centro. Cuidado, porque podría caer en forma de tormenta, más imprevisible si se está de viaje por Navidad.

Para el lunes la Aemet aún no han lanzado los avisos pero la tónica puede ser parecida. Temperaturas mínimas y máximas parecidas, estas últimas incluso con un grado menos, y la cota de nieve a 700 metros de altitud por la mañana y a 900 metros por la tarde. Las probabilidades de precipitación no son muy altas en parte de la provincia y sería una nevada "escasa", aunque conviene informarse siempre en tiempo real de fuentes oficiales como la propia Aemet o la DGT.

Para el martes 23, Nochebuena y Navidad por el momento se espera la cota de nieve a unos 1.100 metros con cielos cubiertos y probabilidades decrecientes de nieve. Si en Soria no es una 'blanca Navidad', en algunos puntos de la provincia estarán muy cerca de vivirla.