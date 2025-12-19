La nieve en Soria motiva la fase de alerta desde el domingo en las carreteras

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé nieve en Soria desde este domingo con nivel amarillo en determinados puntos y no es el único ente que advierte de ello. El delegado del Gobierno en Soria ha declarado la activación de la alerta por nevadas desde las 0.00 horas del domingo en la Red de Carreteras del Estado en dos zonas de la provincia.

Concretamente, según la información oficial disponible a mediodía del viernes, será en el norte (Sistema Ibérico) y en el sur (Sistema Central), mientras que la franja intermedia de la provincia (meseta) queda por el momento fuera de la tabla.

Siempre según esta fuente, "los acumulados de 10 centímetros (de nieve) se esperan por encima de los 900 metros". Con la altitud de Soria, eso engloba a la práctica totalidad de los puertos de montaña. Con la operación de tráfico de Navidad activa, conviene obtener información entiempo real antes de emprender un viaje y extremar las precauciones.

Más aún cuando en la información facilitada no se contempla todavía cuándo finalizará el episodio. Tanto el día como la hora están "sin determinar" en un documento con el sello de Protección Civil. De hecho para el lunes la cota de nieve sigue en valores bajos según la Aemet, aunque se esperan precipitaciones más leves.

Habida cuenta de los numerosos desplazamientos previstos en estas fechas, algunos de larga distancia, también cabe señalar otras alertas en la Comunidad. Siempre sin fecha de finalización concreta, el sábado a las 19.00 horas se activa en la Cordillera Cantábrica de León y en Sanabria (Zamora).

De forma paralela al caso de Soria, a las 0.00 horas del domingo comienza la fase de alerta del Gobierno en su red de carreteras en la Cordillera Cantábrica de Palencia; la Cantábrica y la Ibérica de Burgos; y en los tramos de la Ibérica de Segovia, Ávila y Salamanca.