Soria Ya aúna a todos los partidos para que la trashumancia sea declarada BIC

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Es una imagen tradicional y para algunos pueblos de Soria, todo un símbolo. Si se cumple lo acordado por las Cortes de Castilla y León, la trashumancia pasará a ser Bien de Interés Cultural (BIC) con las medidas de protección y difusión que ello conlleva. Soria Ya ha logrado aglutinar a todo el espectro político en torno a esta propuesta.

Soria Ya ha logrado el respaldo unánime de todos los grupos parlamentarios de la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte a la proposición no de ley (PNL) que insta a la Junta de Castilla y León a iniciar los trámites necesarios para declarar la trashumancia como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Patrimonio Inmaterial. Última Comisión de Cultura de la legislatura, donde los portavoces han podido degustar unos torreznos de Soria cortesía de Vanessa García.

La iniciativa ha sido defendida por la procuradora de Soria Ya Vanessa García, quien ha subrayado que la trashumancia constituye un patrimonio histórico, cultural, social y medioambiental de primer orden, estrechamente ligado a la identidad de Castilla y León y, de manera muy especial, a la provincia de Soria y a comarcas como Tierras Altas.

Durante su intervención, García ha recordado que Castilla y León conserva una de las redes de vías pecuarias más extensas de España, con más de 42.000 kilómetros reconocidos, de los que en torno a 5.000 corresponden a tramos de cañadas reales. Entre ellas destacan la Cañada Real Soriana Occidental, que supera los 700 kilómetros de longitud, con más de 400 kilómetros dentro de Castilla y León, y la Cañada Real Soriana Oriental, con más de 200 kilómetros en el territorio autonómico. Estas rutas han vertebrado históricamente el territorio y han sido fundamentales para el desarrollo económico, social y cultural del medio rural.

La procuradora de Soria Ya ha defendido que la declaración de la trashumancia como BIC no debe entenderse como un reconocimiento simbólico, sino como una herramienta jurídica esencial para garantizar su protección, conservación y transmisión a las generaciones futuras. La formación ha recordado que esta práctica ya cuenta con un reconocimiento previo como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de España y está inscrita en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco, por lo que resulta coherente que la comunidad autónoma active los mecanismos de protección previstos en la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

García ha destacado asimismo el valor ambiental y socioeconómico de la trashumancia, señalando su contribución al mantenimiento de la biodiversidad, la prevención de incendios, la conservación de los pastizales y la dinamización de las economías rurales, además de su potencial para ayudar a combatir la despoblación.

Con la aprobación unánime de esta proposición no de ley, las Cortes de Castilla y León instan formalmente a la Junta a iniciar los trámites necesarios para la declaración BIC de la trashumancia. Para Soria Ya, este acuerdo supone un paso imprescindible para pasar del reconocimiento formal al compromiso institucional efectivo con uno de los patrimonios vivos más relevantes de la Comunidad Autónoma.