La Aemet extiende su aviso por nieve en Soria a toda la provincia: la DGT insta a "planificar el viaje" y vigilar la A-2

La previsión de nieve en Soria para este domingo se concreta. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sitúa en aviso amarillo a toda la provincia y zonas aledañas de otros territorios, especificando los espesores de la nevada previstos. Además, la Dirección General de Tráfico (DGT) insta a "planificar el viaje y consultar el estado de vialidad de las carreteras antes de realizar desplazamientos" ante las previsiones y señala la A-2 entre Soria y Madrid entre las autovías 'bajo la lupa'.

En lo meteorológico, la Aemet divide la provincia en tres zonas con distintas afecciones. En el norte, Sistema Ibérico, espera desde la medianoche hasta las 18.00 horas espesores de cinco centímetros aunque "por 1.100 metros la acumulaciones serán algo mayores". Esto afecta al tráfico en los puertos de montaña y zonas altas desde Soria capital hacia el límite con La Rioja.

La zona centro, meseta, recibirá una nevada más leve con dos centímetros a partir de los 900 metros "principalmente en la parte más oriental. Es la 'franja' que podría delimitarse entre la capital y Almazán a lo ancho, así que es probable que la nevada sea mayor en Campo de Gómara que en El Burgo de Osma o la Ribera del Duero, también hasta las 18.00 horas del domingo.

El área sur delimitada por la Aemet se corresponde con el Sistema Ibérico (de Almazán hacia Guadalajara, Jalón, Tiermes...). Es este área se esperan espesores de nieve de cinco centímetros a partir de 1.100-1.200 metros. Eso sí, el aviso amarillo es más largo y llega a las 20.00 horas de este domingo.

Para los desplazamientos por carretera hay que tener en cuenta además que zonas limítrofes con Soria también están en aviso amarillo de la Aemet por nieve. Es el caso del sur de La Rioja, la Ibérica de Burgos (Pinares), la meseta de Burgos (hacia Aranda de Duero), todo el límite con Segovia y el norte de Guadalajara (conexión con Madrid). Hacia Zaragoza (y por ende Barcelona) no hay avisos.

De tráfico, precisamente, versa el aviso de la DGT por esta misma nevada. Recomienda a los conductores que planifiquen su viaje y antes de emprenderlo consulten las previsiones meteorológicas y se informen sobre el estado de las carreteras, ya que la nieve podría dificultar la circulación en varias zonas.

Aunque las nevadas pueden comenzar este sábado en la montaña de Lugo, Orense y Cordillera Cantábrica de León, el periodo más adverso de nevadas se producirá este domingo en las provincias de Lugo, León, Palencia, Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Salamanca, La Rioja, Navarra, Zaragoza, Huesca, Cuenca, Guadalajara, Granada y Sierra de Madrid, explica basándose en el mapa de avisos de la Aemet.

Las carreteras de alta capacidad que pueden verse afectadas por nieve según la DGT son:

• A-66/AP-66 (Asturias y León).

• A-67 (Palencia-Cantabria).

• A-6/AP-6 (Madrid- León).

• AP-51 (Ávila).

• AP-61 (Segovia).

• A-1 (Madrid-Burgos).

• A-2 (Madrid- Soria).

• A-52 (Benavente-Ourense).

• A-23 (Huesca-Jaca).

Tráfico recuerda también, la importancia de si se va a circular por las zonas donde hay previsión de nevadas, llevar instalados neumáticos de invierno, de todo tiempo o disponer de cadenas por si su utilización fuera necesaria.

La DGT informa en tiempo real a través de varios canales como son los boletines informativos en emisoras de radio, en redes sociales: X @DGTes y @informacionDGT; en su página web www.dgt.es y en el teléfono 011.

Además, esta información totalmente actualizada está accesible para los proveedores de información de tráfico (navegadores) en el punto de acceso nacional de información de tráfico (https://nap.dgt.es/).

Medidas de la DGT por la nevada

Como en ocasiones anteriores en los casos de que la nieve afecte a la circulación de las carreteras, la Dirección General de Tráfico, para garantizar la fluidez y la seguridad vial, podrá establecer una serie de medidas, como las que a continuación se enumeran:

• Restricciones a la circulación de vehículos pesados.

• Restricciones a la circulación a otros vehículos que no cuenten con neumáticos de invierno, todo tiempo o cadenas.

• Limitar la velocidad de circulación y prohibir adelantamientos.

• Cortes totales preventivos.

• Seguimiento obligatorio de desvíos alternativos.

Tráfico también tiene preparado para su funcionamiento los 32 desvíos automatizados y vigilados en diferentes carreteras para el embolsamiento de camiones, para activarlos si fuera necesario por las condiciones de vialidad invernal que se presenten.

Medidas imprescindibles

Ante esta situación, es conveniente recordar algunas recomendaciones que, aunque conocidas no siempre se realizan, ayudan a circular con seguridad y a trabajar a los operarios del mantenimiento de la vialidad de las carreteras:

• Dejar libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves.

• Prestar atención a la señalización en los paneles de mensaje variable y a las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

• Extremar la precaución cuando se circule por las áreas y vías afectadas por esta previsión, así como disponer de los medios y equipamiento adecuado para transitar en condiciones de seguridad, entre ellas cadenas o neumáticos de invierno.

• Conocer los colores de la nieve y sus condiciones de circulación.

Coordinación

La Dirección General de Tráfico, está a nivel central, en contacto permanente para coordinar las actuaciones a desarrollar en caso de nevadas y lluvias con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y los Centros de Coordinación de Tráfico de la DGT, así como la Unidad de Medios Aéreos -UMA- de la DGT, también a través de la Unidad de Valoración de Riesgos de la Dirección General de Protección Civil, la Agencia Estatal de Meteorología y con el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible.

A nivel provincial y autonómico, las Jefaturas Provinciales de Tráfico junto con los respectivos Subsectores y Sectores de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y los Centros de Gestion de Trafico Territoriales en cada caso, dentro de sus respectivos protocolos de coordinación en materia de vialidad invernal, están en contacto y coordinación con el resto de las administraciones y delegaciones ministeriales competentes.

Para la gestión y regulación del tráfico en estos episodios de vialidad invernal, la DGT cuenta con 8 Centros de Gestión de Tráfico activos las 24 horas.