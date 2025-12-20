Sube un 15% la tasa de la zona azul a cuatro meses de concluir el contrato

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

La tarifa de la zona azul subirá un 15% y las anulaciones de las multas se triplicarán, ya que pasarán de los tres a los nueve euros, eso sí, una vez se modifique la ordenanza vigente, de 2017. La actualización, que contó con el apoyo de Vox y los votos en contra del PP, se llevará a pleno el próximo martes, 23 de diciembre, tras la petición de la empresa adjudicataria del servicio, la UTE Soria Estacionamiento, dado que se lleva aplicando las mismas tarifas ocho años. Así lo anunció ayer el concejal de Hacienda, Javier Muñoz, al término de la comisión previa a la celebración del pleno para el debate de los presupuestos.

La subida responde a la solicitud que formuló la UTE Soria Estacionamiento para que se realizara la revisión de unos precios que llevan congelados desde que entró la empresa adjudicataria, en 2017, de modo que justificaba que ingresos y gastos estaban descompensados. «Los técnicos municipales comprobaron que efectivamente las tarifas estaban desactualizadas porque la ordenanza lleva sin modificaciones desde 2017, y que se debía proceder a un incremento de los precios que consideraron que debía ser de un 14,7%, algo por debajo de la subida que la empresa solicitaba, un 18%», explicó Muñoz.

Así, el precio del minuto pasará de los 0,011 euros a los 0,013 euros el minuto. El mayor incremento se producirá en la anulación de las multas por estacionamiento en zona regulada, hasta ahora de tres euros y a partir del 1 de enero de 2026 habrá que pagar nueve euros, de modo que el precio se triplica. «A algunos les salía más rentable tener el vehículo en zona azul toda la mañana y luego tramitar la anulación», aseguró el concejal de Hacienda para explicar este aumento del precio del servicio, que quedó dictaminado para su aprobación en el pleno, y que contó con el apoyo de Vox y con los votos en contra del PP.

La portavoz popular, Belén Izquierdo, explicó que su grupo entiende que se tengan que actualizar los precios respecto a 2017, pero en lo que el PP no está de acuerdo es en que «no tiene ningún sentido aprobar una subida de tasas a cuatro meses de finalizar el contrato con la empresa adjudicataria».

Recordó al respecto que el contrato vencía el pasado mes de agosto, pero está prorrogado como consecuencia de la paralización del servicio por la pandemia por Covid, de modo que concluirá en el mes de abril de 2026, es decir, dentro de cuatro meses. «No entendemos cómo vamos a tener que iniciar el procedimiento administrativo para modificar una ordenanza y aprobar nuevas tasas, con una tramitación que no va a ser inmediata, salvo que lo que busque el equipo de Gobierno es que pase a ser otro de los contratos que se prorrogue sine die al no haber nuevo pliego, como lo que está ocurriendo con parques y jardines, que lleva ocho años así».

Insistió en que el grupo popular no dice que no haya que subir pero «no es el momento con un contrato a punto de vencer, salvo que no tengan la mínima intención de sacar un nuevo pliego». Además, cree que «sería una actualización de precios sobre un servicio que ofrece menos plazas de aparcamiento regulado, y sin bonificaciones para vehículos como se aplican en otras ciudades».

Ëste fue uno de los puntos de la comisión de Hacienda, en la que quedó dictaminado también el presupuesto para 2026, una vez comprobado el techo de gasto, con los votos en contra de PPy Vox.

«Es el mejor presupuesto para esta ciudad, con una apuesta fuerte por la inversión», con 22,5 de los 74,3 millones para proyectos», volvió a señalar Javier Muñoz.

Adelantó que Vox presentó un presupuesto alternativo que «no podemos aceptar porque busca reducir la ayuda social, la cultura y los deportes, un modelo contrario a nosotros».

En cuanto a las propuestas del PP, Muñoz cree que «si la alternativa es de una diferencia de 2,5 millones de euros en un presupuesto de 75 millons es que realmente no lo estamos haciendo nada mal porque esto indica que está de acuerdo con más del 95% de las cuentas». Unos planteamientos que el grupo popular municipal presentará este lunes a las 12.30 horas en la sede del PP.

Por otro lado, la Junta de Gobierno municipal aprobó certificaciones de obra por un valor conjunto superior a los 800.000 euros, gran parte de ellas financiadas por fondos NextGenerationEU dentro del programa de renaturalización urbana.

También se dio luz verde a asuntos de Personal. Dentro del proceso extraordinario de estabilización de empleo se ha aprobado la contratación de personal laboral fijo y la creación de sus respectivas bolsas de trabajo en diversas áreas clave como técnico de empleo, técnico de juventud, técnico de turismo y técnico medio ambiente, tres educadores familiares y dos plazas de ayudante de obras.

Y se autorizó el abono de 82.622,70 euros destinados a ayudas de estudios para trabajadores municipales y sus hijos e hijas correspondientes al curso 2024/2025.

En el área de Urbanismo, se otorgó licencia de obra y autorización de inicio para la instalación de un ascensor exterior en la Calle Real.

En Cultura, se renovó la colaboración con la Joven Orquesta de Soria (JOSS) mediante una subvención de 25.000 euros para la difusión de música clásica y la formación de jóvenes músicos. También se ha aprobado el convenio con los Amigos de la Saca para las Fiestas de San Juan 2026, con una ayuda de 48.000 euros.

En el ámbito forestal, se adjudicaron aprovechamientos maderables en Pinar Grande a Maderas Sotillos SL por 30.855 euros y en Santa Inés y Verdugal a Kronospan MDF SL por 298.500 euros. Además, se adjudicaron los lotes de pastos sobrantes en el monte Valonsadero para el periodo 2026-2029 con lote uno por 12.983 y lote dos por 54.000 euros.

Finalmente, en materia de Servicios Sociales, se aprobaron prestaciones de urgencia social para el mes de diciembre por un total de 7.214 euros para atender necesidades básicas de subsistencia.

Las alegaciones de FOES al IBI están “técnicamente mal presentadas»

El Ayuntamiento, siguiendo las directrices de los empleados municipales, ha tumbado las alegaciones de FOES a la subida del IBI por estar «técnicamente mal presentadas», según explicó ayer el concejal de Hacienda, Javier Muñoz, tras la comisión previa a la celebración del pleno para el debate de los presupuestos, el próximo martes, 23 de diciembre.

Y es que la patronal justificaba que el tipo del IBI no tenía que ser el propuesto por el Consistorio, algo que los técnicos del Ayuntamiento rebatieron indicando que estaba correctamente aplicado, «de la misma manera que ya respondieron el año pasado porque FOES presentó la misma alegación», aseguró Muñoz. También indicaron los técnicos municipales que el pliego para informar de la subida del IBI podía estar sólo publicado en el tablón electrónico, según la última legislación, de forma que tumbaron la reclamación de los empresarios que solicitaban que debía haber estado colgado en el tablón de anuncios de manera física.

Muñoz lamentó que la federación que representa a los empresarios de toda la provincia sólo presente alegaciones cuando sube el IBI el Ayuntamiento de Soria, y no en otros consistorios de la provincia.

El grupo popular votó en contra por principios, ya que en su programa electoral ya llevaba la bajada del IBI. «Estamos en contra de la desestimación de las alegaciones que ha presentado FOES porque nuestra política pasa por reducir los impuestos, y en concreto el IBI».

FOES y las asociaciones sectoriales han reclamado, un año más, la congelación del tipo del IBI y la aplicación de bonificaciones específicas para empresas, autónomos y actividad productiva en general, como medida razonable y coherente con la situación económica y demográfica de la ciudad.

Alegaba la federación que entre 2015 y 2025, el tipo del IBI en Soria se ha incrementado un 35% y la recaudación municipal se ha triplicado desde 2008, pasando de 5 millones de euros a 15. Este aumento continuado se apoya, en una valoración catastral fijada en plena burbuja inmobiliaria, que continúa situando a Soria como la capital con mayor valor catastral medio de España, según el ranking de la Agencia Tributaria de Madrid.