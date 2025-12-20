Soria se viste de rojo Acebo por Navidad

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

Un año más la Navidad se tiñe de rojo acebo en Soria. Durante las últimas semanas, floristerías y la empresa El Acebarillo han ofertado talleres de centros, cestas y coronas de Navidad confeccionadas con acebo de los bosques de Soria. Todos cuelgan el cartel de 'completo'.

Decorar las casas y los comercios en Soria con las ramas de este árbol, que se caracteriza por el rojo encarnado de las pequeñas bolas que la adornan, se ha convertido en la afición y una moda para muchas sorianas durante el mes de diciembre, informa Ical.

La gerente de El Acebarillo, Cristina Martínez Narro, remarca que durante todo este mes el equipo del Acebarillo imparte talleres por los pueblos de Soria a los que acuden, sobre todo mujeres, que realizan adornos para ambientar su casa con un producto que es seña de identidad de la provincia.

Martínez señala que, a pesar de que el verano y parte del otoño ha sido seco, el acebal está “espléndido” y se ha registrado mucha producción. “El acebal de Garagüeta está espléndido”, destaca la empresaria que comenzó con la venta de ramilla ornamental en las floristerías de Valencia y Madrid, principalmente, y actualmente vende a floristerías y clientes particulares de toda España los centros y coronas elaborados con Acebo de Soria.

El Acebarillo imparte numerosos talleres por el medio rural para confeccionar coronas, cestas y centros. A este trabajo más artesanal se une la oferta de rutas por el Acebal de Garagüeta y el puesto de venta que dispone en El Collado Soria. La empresa ha conseguido emplear a alrededor de 15 personas. “La gente que compra acebo de las podas controladas del Acebal de Garagüeta contribuye a conservar el monte. Además, el Ayuntamiento recibe ingresos y la empresa fija empleo en el medio rural”, relata.

Permitida la corta de casi 28 toneladas de acebo

La Junta de Castilla y León, a través del Servicio Territorial de Medio Ambiente, autorizó los expedientes de aprovechamiento de 27.850 kilogramos de ramilla ornamental proveniente de los tratamientos silvícolas acebo autorizados en montes de utilidad pública.

En Garagüeta y la Dehesa de Arévalo de la Sierra está permitida la corta de 16.000 kilos de acebo y 7.500 kilos respectivamente. El resto de autorizaciones se reparten en bosques de las localidades de Oncala (3.200 kilos), Almarza (750) y Castilfrío de la Sierra (400).

Según el Mapa Forestal de España, el acebo figura como especie principal en cerca de 1.600 hectáreas en Soria, aparece como especie acompañante en otras 2.430 hectáreas, y teniendo en cuenta la facilidad de dispersión a través de la fauna está presente, aunque sea en pies aislados o con presencia más escasa, en otros muchos montes.

La singularidad de esta especie la ha hecho no sólo ser objetivo de diversos estudios, sino que en algunos montes, como el Acebal de Garagüeta, recibe una serie de catalogaciones a nivel europeo de gran importancia, estando dentro de la Red Natura 2000 al tratarse de una ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y la especie está incluida en el catálogo de hábitats de interés comunitario establecido e Directiva Hábitats dentro de los Bosques esclerófilos mediterráneos.

De acuerdo a la Ley del Patrimonio Natural de Castilla y León en 2015 el acebo dejó de estar protegido en la Comunidad autónoma por la importante presencia de la especie y su garantía de persistencia en el tiempo. No obstante, para permitir su aprovechamiento sostenible, gran mayoría de los acebales de la provincia se han ordenado por medio del ‘Plan Dasocrático de los Acebales de las Secciones III y IV de la Provincia de Soria’, con una superficie próxima a las 2.000 hectáreas.

Todas las cortas de ramillas se realizan de acuerdo con lo estipulado en dicho Plan, bajo la supervisión de los agentes medioambientales, que controlan la ejecución de los trabajos. Además, los montes incluidos en este documento están certificados con el sello PEFC, lo que garantiza su aprovechamiento sostenible y su comercialización en los mercados con ‘etiqueta verde’. Pero lo más importante es que está generando jornales en el medio rural y el valor añadido se está quedando en los pueblos productores.

Las podas suelen realizarlas los propios vecinos de estos municipios con acebales y los destinos principales de este producto, típicamente navideño, son Soria capital, Valencia, Barcelona y Madrid. La empresa local El Acebarillo está comercializando desde hace ya muchos años la ramilla ornamental y otros productos elaborados, como centros, de esta especie.