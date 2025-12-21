La ruta de Soria que termina en una laguna de agua turquesa y se puede hacer en menos de una hora

Publicado por Iker Murillo Creado: Actualizado:

En la provincia de Soria existe un recorrido corto, bien señalizado y apto para casi cualquier edad que conduce hasta uno de los paisajes más reconocibles del territorio. Es un plan perfecto para una mañana tranquila, para ir con niños o para quienes buscan naturaleza sin complicaciones. La ruta termina en la Laguna Negra, uno de los enclaves más visitados del norte soriano.

La duración moderada hace que la ruta encaje bien como plan de mañana o de tarde, dejando margen para completar el día con una comida tranquila o una visita a algún núcleo cercano. No exige madrugar ni planificar con exceso.

Por eso se ha convertido en una de esas rutas que se repiten año tras año, especialmente en invierno, cuando apetece salir, caminar un poco y volver a casa con la sensación de haber aprovechado el día sin agotarse.

Inicio accesible



El recorrido parte desde el aparcamiento habilitado en los accesos del Parque Natural de la Laguna Negra y los Circos Glaciares de Urbión. En temporada alta existe control de acceso, pero fuera de los meses más concurridos se puede llegar con vehículo propio sin dificultad. Desde ese punto comienza un sendero ancho, bien marcado y sin pérdida posible.

El primer tramo discurre entre pinares de pino albar, con un firme cómodo que permite caminar sin esfuerzo. No es una ruta técnica ni exigente, lo que la convierte en una opción habitual para familias, personas mayores o visitantes que no tienen costumbre de hacer senderismo. El entorno es silencioso y muy agradecido incluso en días fríos.

Un paisaje singular



A medida que se avanza, el paisaje cambia de forma progresiva. El bosque se abre y el terreno empieza a mostrar las huellas claras del modelado glaciar que define esta zona de Urbión. Grandes bloques de piedra, laderas suaves y una sensación de valle cerrado anticipan el destino final del camino.

La Laguna Negra aparece de forma repentina, encajada entre paredes rocosas y rodeada de pinos. El color oscuro del agua, que varía según la luz y la época del año, es uno de los grandes atractivos del lugar. En invierno, cuando las temperaturas bajan, el entorno adquiere un carácter más tranquilo y menos concurrido, ideal para disfrutar sin prisas.

Ruta familiar



La distancia total desde el aparcamiento hasta la laguna es de aproximadamente un kilómetro, lo que permite completar la ida en unos 20 o 30 minutos a paso tranquilo. El desnivel es muy suave y no presenta tramos peligrosos, aunque conviene llevar calzado adecuado, sobre todo en días húmedos o con hielo.

En el entorno de la laguna hay zonas amplias donde detenerse, observar el paisaje y descansar. No se trata de una ruta circular larga ni de una excursión de jornada completa, sino de un paseo natural pensado para disfrutar del entorno sin desgaste físico. Por eso es una de las rutas más recomendadas cuando se viaja con niños.