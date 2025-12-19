Así será la regulación especial para la Subida del Belén a Urbión este fin de semana

Archivo - Los accesos por pista forestal a la Laguna Negra de Urbión, uno de los lugares más turísticos de la provincia de Soria.EUROPA PRESS - Archivo

El Belén de Urbión se coloca este fin de semana. Este sábado día 20 desde Duruelo de la Sierra, y el domingo día 21 desde Covaleda y Vinuesa, partirán las comitivas para ubicar los Nacimientos en el segundo pico más alto de Soria. Con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas, evitar conflictos entre los distintos usuarios y asegurar la conservación del espacio protegido, la Junta de Castilla y León, en coordinación y colaboración con los ayuntamientos de estas tres localidades, procederá a regular el paso de vehículos a motor por las pistas de acceso a la cima.

En este sentido, y siempre que las condiciones climatológicas lo permitan, el acceso de vehículos a motor se establece de la siguiente manera, en función de las distintas vías de acceso. Desde Duruelo de la Sierra, se podrá acceder con vehículo a motor hasta el aparcamiento del Refugio El Búnker, si bien hay que extremar la precaución debido a las obras que se están llevando a cabo en la pista forestal de acceso a este refugio, por lo que se recomienda el estacionamiento en otros puntos como Fuente del Berro o Castroviejo.

Desde Covaleda se puede subir hasta el paraje 'Tejeros', lugar en el que se encuentra instalado un punto de corte con señalización vertical. Debido a la posible presencia de nieve, se recomienda el acceso con vehículo todoterreno o disponer de cadenas. Desde estos dos puntos de corte el acceso de todas las personas deberá hacerse a pie. No se permitirá el paso de vehículos a motor por ningún camino o arrastradero, y en especial por el arrastradero entre 'El Becedo' y 'El Muchachón'.

Subida desde Vinuesa

En cuanto al acceso desde Vinuesa, se recuerda que se encuentra cerrada al tráfico la pista de La Cabaña (pista de evacuación) y que el acceso a la Laguna Negra se hace únicamente a través de la pista tradicional y hasta el aparcamiento del Paso de la Serrá y aparcamiento superior de la Laguna Negra. Se encuentra transitable la pista forestal de enlace entre la pista de la Laguna Negra y el paraje 'Bocalprado'.

Se trata de pistas forestales sin mantenimiento invernal y no siempre es posible su limpieza por las condiciones de pavimento, altitud y pendientes de algunos tramos. Es probable la presencia de placas de hielo en las zonas de mayor altitud, por lo que se recomienda extremar la precaución.

No obstante, en caso de producirse nevadas que impidiesen el tránsito de vehículos con seguridad hasta los puntos mencionados, se procedería por parte de la Guardería Medioambiental de la Junta a la señalización de nuevos puntos de corte. Los accesos están condicionados por las situaciones meteorológicas existentes y principalmente a que la ausencia de nieve y hielo lo permita.

Desde la Junta de Castilla y León se ruega a los visitantes que extremen la precaución y atiendan a la señalización existente. Se deberán aparcar los vehículos sin obstaculizar el tráfico y siguiendo las indicaciones de los agentes medioambientales. Con el operativo establecido para minimizar los riesgos en el ascenso a Urbión colaboran los voluntarios de la Asociación Motonieve Urbión.