Parece Estrasburgo, pero es un pueblo de Soria: el mercadillo navideño que se esconde en una plaza castellana (y tiene hasta tren)

La iglesia de San Miguel, joya románica de Almazán, aporta un fondo histórico y monumental al ambiente navideño en la Plaza Mayor.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Este 27 de diciembre, una pequeña plaza castellana se convierte (aunque sea por un solo día) en el escenario navideño más encantador de Soria. No está en Alsacia ni en Baviera. Es un rincón soriano que, entre luces cálidas, aromas invernales y una comunidad entregada, recuerda inevitablemente a los mercados navideños más icónicos de Europa. Parece Estrasburgo, pero es Soria. Y sí, tiene hasta tren.

Durante todo el día, de 11:30 a 14:30 y de 17:00 a 21:00 horas, la Plaza Mayor de Almazán será el corazón de un evento que mezcla lo artesanal, lo tradicional y lo familiar, con una estética que enamora a primera vista.

Artesanía, sabores de invierno y una plaza que late como en Centroeuropa

Cada puesto de este mercado ofrece piezas de artesanía local, productos de alimentación elaborados con mimo, y un ambiente que abraza al visitante desde el primer momento. El olor a castañas asadas se mezcla con el del caldito caliente que se reparte durante la mañana, y con el chocolate espeso que reconforta al caer la tarde. El invierno sabe mejor aquí.

Este tipo de experiencias recuerdan que la Navidad no necesita pantallas ni luces LED de ciudad. Solo hace falta una comunidad, una plaza y una idea bien ejecutada. Y aquí, se ha conseguido con creces.

Villancicos en directo, talleres y un tren turístico que conquista a los más pequeños

A lo largo de la jornada se celebrarán talleres infantiles y para adultos, pintacaras, y uno de los momentos más esperados: villancicos en directo, que llenarán el aire de tradición musical navideña, cantada con el corazón.

Pero si hay un detalle que marca la diferencia, ese es el tren turístico infantil que recorrerá el casco urbano entre las 17:00 y las 21:00 h. Un plan perfecto para ver el pueblo iluminado desde otra perspectiva, especialmente para los más pequeños... aunque también enamora a los adultos con alma de niño.

Y como colofón, una rifa final pondrá el broche a esta jornada que ya es tradición.

El cartel del Mercado Navideño de Almazán 2025 detalla una jornada repleta de talleres, villancicos, gastronomía local y un encantador tren turístico.Ayuntamiento de Almazán

Soria se apunta al mapa navideño con propuestas que enamoran

Almazán no es un caso aislado. Cada vez más localidades castellanas están apostando por recuperar el alma navideña a través de iniciativas locales, sostenibles y con alma. Desde belenes vivientes que movilizan a pueblos enteros, hasta la ya tradicional tirada de farolillos al cielo, pasando por entrañables belenes realizados con figuras de Playmobil, campanadas anticipadas para los más pequeños o la cada vez más popular ruta de belenes, estas propuestas no solo dinamizan el entorno rural, sino que devuelven a la Navidad su carácter comunitario y simbólico.

Lo que ocurre el 27 de diciembre en esta plaza soriana no es grande por sus dimensiones, sino por su capacidad de emocionar. No se trata de competir con los grandes mercados europeos, sino de capturar su esencia y adaptarla al ritmo y estilo de un pueblo con historia.

Y sí, puede que sea solo un día. Pero para quienes lo viven, es una Navidad completa en apenas unas horas. Y eso, en los tiempos que corren, ya es un regalo.