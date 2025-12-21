La nieve en Soria remite y deja una notable mejora en las carreteras a mediodía

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La nieve en Soria remite y la situación en las carreteras ha mejorado notablemente según la información en tiempo real de la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 13.10 horas de este domingo. Los dos puntos más conflictivos a media mañana han bajado su nivel de aviso.

Así, la autovía A-15 pasa de nivel amarillo a verde y ya no se restringe el paso de vehículos pesados, aunque en buena parte del trazado entre Soria y Medinaceli siguen teniendo prohibido adelantar. La misma evolución en positivo ha experimentado la CL-101.

También ha desaparecido el aviso en la N-111 en la zona del puerto de Piqueras; la N-234 en la Bigornia para conectar con Calatayud (Zaragoza); o la misma N-234 entre Abejar y San Leonardo de Yagüe. Ya están limpias de nieve y sin avisos.

En cuanto a las carreteras autonómicas de Soria con aviso por nieve, su número también se ha reducido en las últimas horas. A las 13.10 horas de este domingo son:

CL-101 24 33.52 DE ÓLVEGA A N-234.

SO-110 0 9.28 DE ALMAZÁN (N-111) A MATAMALA DE ALMAZÁN (SO-115).

SO-110 9.28 22.24 DE MATAMALA DE ALMAZÁN (SO-115) A FUENTEPINILLA (SO-100).

SO-152 15 29.74 DE BERLANGA DE DUERO A BARCONES (SO-154).

SO-152 29.74 35.31 DE BARCONES (SO-154) A LÍMITE DE C.A. DE CASTILLA LA MANCHA.

SO-154 0 4.25 DE BARCONES (SO-152) A LÍMITE DE C.A. DE CASTILLA LA MANCHA.

SO-340 0 7.46 DE ALMENAR DE SORIA (N-234) A GÓMARA (CL-101).

SO-340 7.46 21.94 DE GÓMARA (CL-101) A SERÓN DE NÁGIMA.

SO-340 21.94 38.03 DE SERÓN DE NÁGIMA A MONTEAGUDO DE LAS VICARÍAS (CL-116).

SO-350 0 25.4 DE GÓMARA (SO-340) A DEZA.

SO-350 25.4 33.87 DE DEZA A LÍMITE DE C.A. DE ARAGÓN.

SO-830 0 31.48 DE VINUESA (SO-820) A LÍMITE DE C.A. DE LA RIOJA, el puerto de Santa Inés ya no está vetado a vehículos pesados.

Los radares meteorológicos no prevén más nieve a primera hora de la tarde aunque el aviso de la Aemet llegaba hasta las 18.00 horas en el norte y centro de Soria y hasta las 20.00 horas en el sur. Atención también a la posible formación de hielo ante la previsión de temperaturas bajo cero por la noche.