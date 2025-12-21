Heraldo-Diario de Soria

Tráfico

La nieve en Soria remite y deja una notable mejora en las carreteras a mediodía

Tanto la autovía A-15 como la CL-101 bajan a nivel verde y ya no se restringe el paso de camiones

Salida de Soria hacia Golmayo en la mañana de este domingo.

Salida de Soria hacia Golmayo en la mañana de este domingo.MARIO TEJEDOR

Publicado por
Antonio Carrillo
Soria

Creado:

Actualizado:

La nieve en Soria remite y la situación en las carreteras ha mejorado notablemente según la información en tiempo real de la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 13.10 horas de este domingo. Los dos puntos más conflictivos a media mañana han bajado su nivel de aviso.

Así, la autovía A-15 pasa de nivel amarillo a verde y ya no se restringe el paso de vehículos pesados, aunque en buena parte del trazado entre Soria y Medinaceli siguen teniendo prohibido adelantar. La misma evolución en positivo ha experimentado la CL-101.

También ha desaparecido el aviso en la N-111 en la zona del puerto de Piqueras; la N-234 en la Bigornia para conectar con Calatayud (Zaragoza); o la misma N-234 entre Abejar y San Leonardo de Yagüe. Ya están limpias de nieve y sin avisos.

En cuanto a las carreteras autonómicas de Soria con aviso por nieve, su número también se ha reducido en las últimas horas. A las 13.10 horas de este domingo son:

  • CL-101 24 33.52 DE ÓLVEGA A N-234.
  • SO-110 0 9.28 DE ALMAZÁN (N-111) A MATAMALA DE ALMAZÁN (SO-115).
  • SO-110 9.28 22.24 DE MATAMALA DE ALMAZÁN (SO-115) A FUENTEPINILLA (SO-100).
  • SO-152 15 29.74 DE BERLANGA DE DUERO A BARCONES (SO-154).
  • SO-152 29.74 35.31 DE BARCONES (SO-154) A LÍMITE DE C.A. DE CASTILLA LA MANCHA.
  • SO-154 0 4.25 DE BARCONES (SO-152) A LÍMITE DE C.A. DE CASTILLA LA MANCHA.
  • SO-340 0 7.46 DE ALMENAR DE SORIA (N-234) A GÓMARA (CL-101).
  • SO-340 7.46 21.94 DE GÓMARA (CL-101) A SERÓN DE NÁGIMA.
  • SO-340 21.94 38.03 DE SERÓN DE NÁGIMA A MONTEAGUDO DE LAS VICARÍAS (CL-116).
  • SO-350 0 25.4 DE GÓMARA (SO-340) A DEZA.
  • SO-350 25.4 33.87 DE DEZA A LÍMITE DE C.A. DE ARAGÓN. 
  • SO-830 0 31.48 DE VINUESA (SO-820) A LÍMITE DE C.A. DE LA RIOJA, el puerto de Santa Inés ya no está vetado a vehículos pesados.

Los radares meteorológicos no prevén más nieve a primera hora de la tarde aunque el aviso de la Aemet llegaba hasta las 18.00 horas en el norte y centro de Soria y hasta las 20.00 horas en el sur. Atención también a la posible formación de hielo ante la previsión de temperaturas bajo cero por la noche.

tracking